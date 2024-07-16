Bakanlık müjdeli haberi duyurdu: O kişilere ödeme yapılacak

Aile Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara 5 bin liraya kadar destek ödemesi yapmaya hazırlandıklarını açıkladı. Söz konusu destek ödemeleri, dar gelirli vatandaşların toplumsal yaşama daha aktif katılımını desteklemek hedefini taşıyor.Diğer yandan deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler de destek kapsamına alınacak ve mağdur vatandaşlara ek ödeme yapılacak.Afet ve acil durumlarda hızlı ve etkili yardım sağlamak amacıyla, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içinde muhtaçlık şartı aranmadan mağdurlara yardım imkanı sunulacak. Bu doğrultuda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla yurttaşların giyim, gıda ve diğer tüm temel ihtiyaçlarının giderileceği yardımlar sunulacak.Bakanlık, vereceği kapsamında deprem, yangın ve sel felaketlerinde 5 bin TL'ye kadar, heyelan, kar ve kaya düşmesi gibi afetlerde: 3 bin 500 TL'ye kadar, geçimini tarım ve hayvancılık üzerinden sağlayan muhtaç hanelere 3 bin TL'ye kadar, afetzedelerin tahliyelerinin sağlanması için de 3 bin TL'ye kadar destek ödemesi sağlanacağını duyurdu.