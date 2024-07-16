Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte altın satış fiyatları...
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.
Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 16 Temmuz 2024 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 2.578,93 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.233,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 8.459,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 16.741,63 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.865,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 41.982,45 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.426,94 dolar
Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 16 Temmuz 2024 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 2.578,93 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.233,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 8.459,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 16.741,63 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.865,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 41.982,45 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.426,94 dolar