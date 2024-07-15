  • USD: 32,91 - 32,97
  • EURO: 35,81 - 35,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Küresel piyasalarda altının onsu 2 bin 412 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise Kapalıçarşı'da 4 bin 203 TL'den satılıyor.

Ekleme: 15.07.2024 - 09:21 Güncelleme: 15.07.2024 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları güne yükselişle başladı.

Ons altın, şu sıralarda 2 bin 412 dolar seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 4 bin 203 lira, Cumhuriyet altını da 16 bin 591 liradan satılıyor.

Gram altın 2 bin 563 liradan değerleniyor.