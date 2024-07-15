Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Küresel piyasalarda altının onsu 2 bin 412 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise Kapalıçarşı'da 4 bin 203 TL'den satılıyor.
Altın fiyatları güne yükselişle başladı.
Ons altın, şu sıralarda 2 bin 412 dolar seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 4 bin 203 lira, Cumhuriyet altını da 16 bin 591 liradan satılıyor.
Gram altın 2 bin 563 liradan değerleniyor.
Ons altın, şu sıralarda 2 bin 412 dolar seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 4 bin 203 lira, Cumhuriyet altını da 16 bin 591 liradan satılıyor.
Gram altın 2 bin 563 liradan değerleniyor.