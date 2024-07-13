İslam Memiş uyardı! 16 Temmuz ve sonrası...

Finans analisti İslam Memiş, geçen hafta ABD'den gelen TÜFE ve ÜFE verilerinin ardından dalgalanan altın ve para piyasaları için 16 Temmuz ve sonrası için uyardı.Memiş, 'ABD'deki enflasyon verisi çok önemliydi. TÜFE ve ÜFE verileri küresel piyasalarda, altın ve gümüş tarafında fiyatlamaya neden oldu. Fed ne zaman faiz indirimlerine başlayabilir, bunun ipuçlarını arayacağız. Muhtemelen yılın son çeyreğinde bu beklenti karşılanacak. Beklentinin altında bir enflasyon açıklandı, Fed'in indirim ihtimali fiyatlandı. Ons altında 2416 dolara kadar yükseliş gördük. ABD ÜFE verisi de açıklandı. İhlal edilen alanlar vardı ancak gerçekleşmedi bu geri çekilme. 2400 üzerinde kalıcı olabilirse, 2400-2450 aralığında temmuzda bir ons altın görebiliriz söylemim vardı. Ons altında yüzde 1'e varan satışlar gördük üfe verisinden sonra. 2396 doları gördü. Burada tekrar 2350-2400 dolar aralığını takip edeceğiz' dedi.İslam Memiş, 'Ons gümüş yüzde 3 satıcılı. 30.58 dolarda. Burada kar satışları geldi. Gümüş fiyatlarında tekrar geri çekilmeler gördük. Geri çekilmeler iyi alım fırsatları sunuyor. Gümüş almak için fırsat kollayanlara fırsat gelmiş oluyor. Haziranda altın ve gümüş almayanlar, eline yeni TL ve dolar geçmiş olanlar üzülüyordu. Yeni fırsatlar yine karşısında. Demek ki önümüzdeki hafta altın ve gümüş tarafında alım fırsatı sürecine girmiş olduk' dedi.Memiş, şöyle devam etti: 15 Temmuz resmi tatil. İşlerinizi ona göre ayarlarsınız.Borsa İstanbul 11 bin 60 puanda. 11 bin üzerinde kapanış gerçekleşti. 11 bin puanda kapanış olmazsa aşağıda 10 bin 900, onun da aşağısında 10 bin 700 puan seviyesi var. Haftaya 10 bin 700 - 11 bin 200 puan bandını kendimize belirleyebiliriz.Dolar kuru her ne kadar ABD enflasyon verisi beklenti altında gelse de içeride gerilemiyor. Dolar kuru 33 lira 5 kuruş. Dolar kurunda 33 lira üzerine yerleşme isteği var. Dolar TL kurunda yıl sonu beklentimiz pozitif. Yukarı yönlü hareketler bizi şaşırtmayacak. Özellikle dolar borçlanmayın uyarılarımıza devam ediyoruz. 40-45 bandını referans alın yıl sonu için.Ons altın 2397 dolarda. Gram altın fiziki altın tarafında 2545-2555 lira aralığında. 2573 liraya kadar yükselmişti. Geri çekilmeler var.