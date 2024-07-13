Bakan Yerlikaya duyurdu! 75 ilde MERCEK-21 operasyonu

Güvenlik birimlerimiz, suçla mücadeleye yönelik kararlılıklarını sürdürüyor.İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 75 ilde son 5 günde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılığı yapanlara yönelik Mercek-21 operasyonlarının gerçekleştirildiğini bildirdi.Bakanlık, operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:75 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-21” operasyonları düzenlendi- 1.033 Ruhsatsız Tabanca,- 124 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,- 92 Uzun Namlulu Tüfek,- 315 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:- 1.564 Silah ele geçirildi.- 1.819 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecekİlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler;- #İstanbul'da 190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi. 245 şüpheli gözaltına alındı.- #Adana’da 73 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 91 şüpheli gözaltına alındı.- #İzmir’de 63 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 102 şüpheli gözaltına alındı.- #Mersin’de 44 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı.- #Gaziantep’te 43 tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı.- İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafındanİstanbul, Adana, İzmir, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Samsun, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Aydın, Kocaeli, Muğla, Malatya, Aksaray, Kastamonu, Kayseri, Eskişehir, Düzce, Elazığ, Adıyaman, Denizli, Giresun, Hatay, Van, Mardin, Batman, Çorum, Ordu, Şırnak, Tokat, Zonguldak, Amasya, Kırıkkale, Manisa, Uşak, Karaman, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Erzurum, Kırklareli, Niğde, Rize, Siirt, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Edirne, Karabük, Kırşehir, Sivas, Trabzon, Yalova, Ardahan, Hakkâri, Isparta, Muş, Nevşehir, Yozgat, Ağrı, Çanakkale ve Kars’ta düzenlenen “MERCEK-21” operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 1.564 silah ele geçirildi.Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle