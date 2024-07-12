İslam Memiş uyardı! 'Bugün aşılması gereken bir eşik var'

Finans analisti İslam Memiş, dün ABD'de açıklanan enflasyon rakamları sonrası piyasalardaki hareketlilik için, 'Dananın kuyruğu koptu. ABD'deki enflasyon verisi açıklandı, piyasalarda coşku oluştu' yorumunu yaptı. Memiş, ABD'den bugün gelecek veriye de ayrı bir parantez açtı.İslam Memiş, 'Borsa İstanbul 11 bin 16 puanla, günü yüzde 2'lik değer artışı ile tamamladı. 10 bin 800 üzerinde tutunma çabasını gerçekleştirdi. Bugün 11 bin üzerinde kalıcı olabilirse, önümüzdeki hafta 11 bin 200 puan borsada takip edeceğimiz rakam olacak' diye konuştu.Memiş, şöyle devam etti: 'Dolar kuru 32 lira 84 kuruş. Dolar endeksi geriledi, buna rağmen dolar/TL kuru güçlü duruyor. 40-45 lira beklentim devam ediyor dolar/TL kurunda. Burada bir revize yapmıyorum.'İslam Memiş, dolar karşısındaki varlıklar için 'dananın kuyruğu koptu' derken, yeni zirveler için bugün aşılması gereken eşikleri rakamsal olarak tek tek açıkladı. Memiş, gram altın, çeyrek altın ve tam altındaki rekor tahminlerini de paylaştı...Youtube hesabından paylaştığı değerlendirme videosunda İslam Memiş, bu hafta boyunca dile getirdiği sloganı takipçileriyle paylaşarak 'ABD'de enflasyon verisi açıklandı, en önemli veriydi. Hafta boyunca sloganımız vardı, dananın kuyruğu koptu. Yüzde 3.1 olarak beklenen enflasyon yüzde 3 olarak açıklandı. Dolar karşısında varlıklarda sert yükselişler gördük. Yılın ikinci yarısı için 2600 dolar, devamında 3000 dolar beklentimizi koruduğumuz için biz hamle yapmadık. Her yükseliş bizi sevindirir. 2417 dolarda ons altın. Açıklanmadan önce 2380 dolardaydı. 40 dolarlık yükseliş gördük. 2400 üzerine yerleşmek isteyen ons altın var. Bundan sonra bant aralığımız 2400-2450 dolar olacak' dedi.'Bugün de ÜFE verisi var ABD'de. Yarınki kapanışta ons altın, ons gümüş ve dolar karşısındaki varlıklar için yine önemli. ÜFE'yi gördükten, haftalık kapanışı gördükten sonra daha sağlıklı yorum yapabileceğiz. Bant aralığımız değişti, 2350-2400 idi, şimdi 2400-2450 dolar oldu ons altında.Altın fiyatları neden bu kadar yükseldi? Çünkü piyasalar Fed'in eylülden itibaren faiz indirimine başlayacağını fiyatladı. Bu coşkuyu piyasalar satın almaya başladı.Gram altın resmi kurda 2535 lirada ama serbest piyasalarda 2550-2565 lirada. Kapalıçarşı'da 2567 liraya kadar yükseldi gram altın. Temmuz ayının hazırlığını yapın dedim daha önce onlarca kez. Haziran ayında 2420 lirada olan gram altın temmuz ayının ikinci haftasında 2567 lira seviyesinde. Gram altın tarafında yıl sonuyla ilgili beklentimiz pozitif olarak devam ediyor. 3000-3500 lira aralığını bekliyoruz gram altında yıl sonuna kadar.Çeyrek altında 5000, yarım altında 10 bin, tam altında 20 bin lira beklentilerimi de sıraladım. Düğün takısı olanlara da bildirmiş oldum. Altınlarınıza sahip çıkın. Biz her gün altın fiyatlarında yeni rekorlar görmeye devam ediyoruz. 3000'i kırdıktan sonra beklentimiz gerçekleşti diyebileceğiz. Elinde altın olan satış için acele etmemeli.'