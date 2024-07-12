Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi haziran ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 3 artış gösterdi.Haziran ayı enflasyonunun, yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesiyle gram altın rekor kırdı.Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 553 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 200 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 12 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.553,45Satış 2.553,91Alış 4.125,00Satış 4.200,00Alış 8.276,00Satış 8.393,00Alış 16.529,00Satış 16.737,00Alış 2.408,62Satış 2.408,99