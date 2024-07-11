İstanbul'da 'ekonomi' zirvesi! 100'den fazla yatırımcı katılacak: Masadaki konular neler?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son katıldığı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantısındanın ardından Türkiye gri listeden çıkarılmıştı.Bu aşamayla birlikte uluslararası arenada Türkiye'ye finansal güvenin daha çok arttı. Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının ardından, uluslararası temaslarına devam ediyor.Bakan Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın bugün yeni bir yatırımcı toplantısına katılması bekleniyor.Şimşek ve Karahan'ın katılacağı JPMorgan tarafından İstanbul'da düzenlenen toplantı bugün gerçekleştirilecek.Toplantıya 100'den fazla yatırımcının katılması öngörülüyor.Bakan Şimşek'in ABD yatırım bankası JPMorgan'ın 100'den fazla yatırımcının katılacağı toplantısında yatırımcılarla buluşacağı ve Türkiye'deki olanakları tanıtmaya devam edeceği duyuruldu.Bakan Şimşek'in yatırımcılarla buluşacağı bu toplantıda önemli konuların masaya yatırılması bekleniyor.Son günlerde TL ile ilgili ve Türk bankacılık sistemiyle ilgili olumlu notlar veren kurumun düzenlediği toplantının gündem maddelerinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.JPMorgan ChaseBu noktada JPMorgan Chase, finansal piyasalarda büyük bir etkiye sahip bir banka olarak kabul ediliyor. ABD merkezli, dünyanın önde gelen yatırım bankası JPMorgan Chase, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere geniş bir yelpazede finansal hizmetler sunuyor.Kurumun Türkiye ile ilgili son açıkladığı öngörüleri olumlu sinyaller verirken, bu yatırım toplantısında da Türkiye lehine olumlu gelişmeler yaşanması beklenti dahilinde.