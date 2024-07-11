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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları bugün açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde yükselişe geçti! Gram altın 2,500 TL'nin üstünde!

Ekleme: 11.07.2024 - 09:31 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları bugün açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde yükselişe geçti! Gram altın 2,500 TL'nin üstünde!

Piyasada gözler bugün saat 15:30'da açıklanacak ABD enflasyonunda olacak. ABD'de enflasyonun yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e doğru yavaşlaması bekleniyor.

Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimleri için umutlu konuşması altın fiyatlarına yaradı.

Gram altın 2520 TL

Çeyrek altın 4,084 TL

Yarım altın 8,194 TL

Cumhuriyet altını 16,755 TL

ONS altın 2,381 dolar