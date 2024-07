NATO Zirvesi’nde gözler Türkiye’de! Dünya medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarına kilitlendi

ABD'nin başkenti Washington'da NATO Zirvesi gerçekleşiyor. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ülkeye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oturumda yapacağı açıklamalar ve gerçekleştireceği ikili görüşmelerle yakından takip ediliyor.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Dün gece NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğinin ardından Erdoğan, konakladığı otelde Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi.Zirvedeki kilit isimlerden biri olan Başkan Erdoğan, dünya medyası tarafından da yakından takip ediliyor. Dünya medyası, manşetlerinde Başkan Erdoğan'ın ve Türkiye'nin tutumunu mercek altına aldı.Al Monitor, kritik NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin kendine uygulanan silah ambargosuna ve bazı ittifak üyelerinin terör örgütü PKK'yla olan ilişkilerine odaklanacağını kaydetti. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG terör örgütü konusunda ABD, İngiltere ve Fransa ile anlaşmazlık yaşadığını kaydeden Al Monitor, zirvesinde Gazze işgalinin de masada olacağını yazdı.İsrail işgalinin ilk günlerinden bu yana Türkiye'nin Gazze'yi her zaman bir numaraları gündem maddesi haline getirdiğini hatırlatan Al Monitor, İsrail işgalinin Türkiye tarafından bir kez daha masaya getirileceğini vurguladı.ABD'li Washington Post gazetesi "Gazze, NATO zirvesinde odadaki fil" başlığıyla sunduğu analizde, dünyanın ana gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olsa da en az bir üyenin Gazze'yi gündeme taşıma niyetinde olduğuna yer verdi.Başkan Erdoğan'ın Gazze işgalinin başından bu yana İsrail'i en sert eleştiren lider olduğunu hatırlatan WP, Türk liderin Washington'a uçmadan önce zirvede Gazze'ye dikkat çekme isteğini dile getirdiğini de aktardı.The New Arab "Erdoğan tarihi NATO zirvesinde Gazze'yi ele alıyor" başlıklı haberinde, Türk liderin ittifak liderlerine Orta Doğu'daki savaşı durdurmak için çağrıda bulunacağını kaydetti.Amerikan New York Times gazetesi "Batı'nın yeni gözlüklere ihtiyacı var" başlıklı analizinde NATO üyelerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı ve savaşın en iyi şekilde nasıl biteceğine dair birlikte karar almalarının hayati olduğunu vurguladı.