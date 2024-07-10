Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Bir süredir düşüşte olan altın fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirdi. Yükselişte Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayacağı beklentileri neden oldu. Gram altı 2500 TL'yi aştı!
Bir süredir düşüşte olan altın fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirdi. Yükselişte Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayacağı beklentileri neden oldu. Gram altı 2500 TL'yi aştı!
Altın yatırımcıları bugün Jerome Powell'ın ABD Meclisi'nde yapacağı konuşma ve yarın açıklanacak ABD enflasyonuna kilitlendi
Gram altın 2,505 TL
Çeyrek altın 4,065 TL
Yarım altın 8,155 TL
Cumhuriyet altını 16,664 TL
ONS altın 2,369 dolar
Altın yatırımcıları bugün Jerome Powell'ın ABD Meclisi'nde yapacağı konuşma ve yarın açıklanacak ABD enflasyonuna kilitlendi
Gram altın 2,505 TL
Çeyrek altın 4,065 TL
Yarım altın 8,155 TL
Cumhuriyet altını 16,664 TL
ONS altın 2,369 dolar