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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Bir süredir düşüşte olan altın fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirdi. Yükselişte Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayacağı beklentileri neden oldu. Gram altı 2500 TL'yi aştı!

Ekleme: 10.07.2024 - 08:59 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Bir süredir düşüşte olan altın fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirdi. Yükselişte Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayacağı beklentileri neden oldu. Gram altı 2500 TL'yi aştı!

Altın yatırımcıları bugün Jerome Powell'ın ABD Meclisi'nde yapacağı konuşma ve yarın açıklanacak ABD enflasyonuna kilitlendi

Gram altın 2,505 TL

Çeyrek altın 4,065 TL

Yarım altın 8,155 TL

Cumhuriyet altını 16,664 TL

ONS altın 2,369 dolar