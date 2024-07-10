Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Bir süredir düşüşte olan altın fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirdi. Yükselişte Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayacağı beklentileri neden oldu. Gram altı 2500 TL'yi aştı!

Bir süredir düşüşte olan altın fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirdi. Yükselişte Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayacağı beklentileri neden oldu. Gram altı 2500 TL'yi aştı!Altın yatırımcıları bugün Jerome Powell'ın ABD Meclisi'nde yapacağı konuşma ve yarın açıklanacak ABD enflasyonuna kilitlendiGram altın 2,505 TLÇeyrek altın 4,065 TLYarım altın 8,155 TLCumhuriyet altını 16,664 TLONS altın 2,369 dolar