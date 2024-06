AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:AZRA KOHEN İSRAİL'İ DEĞİL GAZZELİLERİ SUÇLADI!'Bir yerde, katil bir devletin sizi bombalayacağını bilmenize rağmen götürüp çocuklarınızı oraya koyabilme ihtimaliniz, çocuklarınızın kafasının, kollarının, bacaklarının kopmasını izleyebileceğini, bir insanın düşünmesi akıl alır bir hadise değildir. Bu, ancak vicdanını kaybetmiş olanların söyleyebileceği bir durumdur. Kendisine yazar diyen ama ne yazdığı belli olmayan, hangi devletlere, hangi şirketlere, ne şekilde yaranmaya çalışıyor bilemiyorum ama bizim ülkemizin içinde yaşamasından ötürü, bizim toplumumuzun içerisinde yer almasından dolayı büyük bir utanç duyduğum bir şahıstan bahsedeceğim size... Kim? Azra Kohen... 'O zaman neden halen takip ediyorsunuz? Filistin ile ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim. Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup, köşeye çekilip, video çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum.' demiş. Kim yaptı bunu? Bana bir kişi göstersene... Sen kimin tetikçiliğini yapıyorsun? Sen hangi vatanın evladısın? Dedenden, ebenden bahsetmişsin 'bu vatan için şunu yaptılar, bunu yaptılar' diye ama gelip burada bir anlamda İsrail seviciliği yapabilecek paylaşımlarda bulunuyorsun. İşte siz, bizim bu ülkenin içerisinde utandığımız insanlarsınız. Sen nasıl düşünebilirsin bir yavrunun başının koptuktan sonra, bunu bir ailenin şov yapmak için çekeceğini söylüyorsun.''İnsanlar, bebekler, açlıktan ve oradaki hastanelerde cihazlar çalışmadığı için, bakımsızlıktan bile öldüler. Sen ne vicdansız bir kadınmışsın. Ne merhametsiz bir kadınmışsın...'CHP'Lİ İZMİR'DE SKANDAL YOLSUZLUK!'İzmir'de birçok kooperatif kurulmuş bugüne kadar. Aslında Tunç Soyer, burayı bir kooperatif şehrine dönüştürmeye kalkmış. Bunu çevirirken de çok büyük skandallar olmaya başlamış. Size bir kooperatifle ilgili başlayan ve arkasından ardı ardına gelen skandalları tek tek ispatlayacağım. Her şey belgeli, her şey ortada. Bu Örnekköy 4. etabıyla ilgili olan kooperatif. Bu kooperatifin kurucularına bakıyorsunuz, Şenol Aslanoğlu ve Dilek Coşkun diye iki tane isim var. Kim bu Şenol Aslanoğlu biliyor musunuz? Şuan da CHP'nin İzmir İl Başkanı. Şimdi bu kişi bir şirket kurduruyor. Bir kooperatif var. Bu kooperatif bir şirket kurduruyor.''Vatandaşlarımız geliyorlar 'Bizim bir arsamız var. Hepimizin de burada tapuları var. Bu tapular neticesinde bizim paramızda yok, maddi durumumuz da çok iyi değil. Biz burayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kat karşılığında verelim.' diyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 'Tamam, ben burayı kat karşılığında alayım ve buraya size bina yapayım.' diyor. Bir kısmını belediye alacak bir kısmını da vatandaşlara verecek. Vatandaşlar da böyle bir durumun içerisinde olunca, tabi bu durum Meclis'e de geliyor. O dönemdeki AK Partili kardeşlerimiz, yani Meclis Üyesi arkdaşlarımız bu projeyi güzel buluyorlar ve onlar da destek veriyorlar. Oy birliğiyle, bu Meclis'ten geçiyor. İZBETON diye bir şirkete bu iş devrediliyor. Yani İZBETON , orada bulunan arsaları alıyor ve bu kooperatif işine başlıyor. İZBETON'un genel müdürü, Hevval Savaş Kaya denilen bir kişi. Bu kişi, buraya normal şartların içerisinde söylentiye göre İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafıdan tavsiye edilerek geliyor. Bu kişi normalde her attığı sözleşme de kanune çift imza ile imza atması gerekirken tek bir imza ile buradaki kat karşılığı olan yeri bir şirkete devrediyor. Biz bu şirketin kim olduğuna bakalım dedik. Şirkete bir baktık. City Construction diye bir yapı... Buradaki isim kim? Dilek Coşkun. Ve burada bir adres var. Bu şirketin adresi acaba neresi dedik. Bu şirkete bakıyoruz Adalet Mahallesi 1586/3 Sokak No: 40/1 Bayraklı/İzmir, şirketin kuruluş adresi... İzmir il başkanının, meclis üyesi olarak verdiği adrese bakıyoruz. Adalet Mahallesi 1586/3 Sokak No: 40/4... İki kat aşağısı ya da bir kat üstü. Aynı binadalar. 'Bu iş nasıl oldu?' diyoruz. Tesadüfen şirket ile İzmir il başkanının adresleri aynı yer, aynı bina... Sonra baktık ki bir kooperatif daha kurmuşlar. Bunun ismi de Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Örnekköy Konut Kooperatifi... Adres, Adalet Mahallesi 1586/3 Sokak No:40 İç Kapı:4 Bayraklı/İzmir... Bakın bir kooperatif var aynı adreste, bir şirket var kooperatif işini yapan aynı adreste, bir de İzmir il başkanı var aynı adreste. Bir kooperatif daha bulalım dedik. Buyrun, Adalet Mahallesi 1586/3 Sokak No:4 İç Kapı:4 Bayraklı/İzmir. Neresi? Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi... Örnekköy kooperatifi ile bu kooperatif aynı yer. Peki bu Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin denetçisi kim? Şenol Aslanoğlu, yani il başkanı... Rezalete bakın, kooperatifin denetçisi, il başkanı. İş İnsanları Örnekköy Konut Kooperatifi'nin devreden başkanı kim? Şenol Aslanoğlu, yine il başkanı... Öteki kooperatifte de var. Adresler aynı yer, kooperatifteki isimler de aynı kişiler. Bakın çok enteresan bir şeyden bahsediyorum. İZBETON'la yapılan sözleşmeye baktım. Bu sözleşmede de yine aynı isim, Şenol Aslanoğlu... İmza atmış. Rezalete bakar mısınız...''Bu bölgenin içerisinde kurulan kooperatiflerden bir tanesi gidiyor Örnekköy 4. kooperatifin olduğu yeri inşaat için firmaya veriyorlar. Daha sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm için daire başkanlığı var. Bu daire başkanlığı geliyor 'Ben burayı denetleyeyim.' diyor. Çünkü deprem bölgesi İzmir... Buraya verilen şirketin bu işi düzgün yapmadığını tespit ediyor. Kim tespit ediyor? İzmir Büyükşehir Belediyesi... 'Bu inşaatta buraya beton atamazsınız.' diyorlar. Çünkü demirler ile ilgili bir sıkıntı var. Bunlar da 'biz atarız' diyorlar ve buraya betonu atıyorlar. Bunun üzerine bu dairenin başkanı mecburen sorumluluk almamak adına buranın mühürlenmesi için Karşıyaka Belediyesi'ne söylüyor, belediye de geliyor burayı mühürlüyor. Daha sonra kentsel dönüşüm daire başkanlığından, kooperatif çözemeyince daire başkanına baskı yapıyorlar, daire başkanı da bu işe gönül vermiyor. Bunun üzerine daire başkanlığını tamamen kapatıyorlar. Tunç Soyer, 'yapılsın' diye, daire başkanlığını kapatıyor. Rezalete bakın. Kadıncağız ile birlikte kentsel dönüşüm daire başkanlığı da gidiyor. Orada 150 mühendis çalışıyor. 150 mühendis çalıştığı birimi, bunların yaptığı işlerin üstünü kapatabilmek için daire başkanlığını kapatıyor. Oradaki hanımefendi CHP'nin bir bürokratı ama şahsiyetli davranmış, bir yer yıkılabilir diye 'imza atmam' demiş. Gayet normal bir hareket yapmış. Bu işi devam ettirebilmek için bütün süre uzatmalarını bu şirkete veriyorlar. Temmuz ayında sözleşme bitiyor ve burada yapılan iş yüzde 30'da kaldı. Milletin parası nerede?''Bir isim var, Dilek Coşkun... Bu da kooperat,f kurucu üyelerinden. Bir şirket kurduruyorlar Dilek Coşkun'a, kooperatif de o şirketten geliyor taşeronluk işi alıyor. Bu olabilir mi? Ben kooperatifin kurucu üyesiyim ve şirket kuruyorum o kooperatif de geliyor şirketime işi veriyor. Rezaleti görüyor musunuz? Neresinden tutarsanız tutun bir rezalet var.'