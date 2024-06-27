YSK güncelledi: İllerin vekil sayısı değişti

YSK, 2023 nüfus verilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını güncelledi. İstanbul'da vekil sayısı 98'den 96'ya düştü. Bayburt ve Tunceli'de ise 1'den 2'ye çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 nüfus verilerine göre düzenlediği 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları Resmi Gazete'de yayımlandı.Vekil sayısı İstanbul'da 98'den 96'ya, Hatay'da 11'den 10'a, Kütahya'da ise 5'ten 4'e düştü.Haber 7'nin haberine göre koltuk sayısı Bursa'dan 20'den 21'e, Eskişehir'de 6'dan 7'ye, Tunceli ve Bayburt'ta da 1'den 2'ye çıktı.