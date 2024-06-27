Yeni dönem başlıyor! Instagram o özelliği geliştiriyor

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcıların hesap yönetimini kolaylaştıracak bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. Söz konusu yenilik, hesap güvenliğinden ödün vermeden hesap paylaşımını mümkün kılacak.Sık sık sosyal medya platformlarının yeni özelliklerini ilk duyuran isimlerden biri olan Alessandro Paluzzi, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımla Instagram'ın 'paylaşımlı erişim' adı verilen yeni bir özellik geliştirdiğini açıkladı.Paylaşımlı erişim özelliği sayesinde, Instagram hesabı sahibi üç kişiyi daha hesabına erişim izni verebilecek. Erişim izni verilen kişiler, söz konusu hesapta tam kontrole sahip olmadan sayfaları kontrol edebilecek, içerikleri yönetebilecek ve gelen mesajları cevaplayabilecek.Ayrıca erişim yetkisine sahip olan kişiler, söz konusu hesabı kapatma yetkisine sahip olmayacak. Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgileri de değiştiremeyecek. Hesabın sahibi, yetki verdiği tüm kullanıcıları Instagram uygulamasında görüp isterse yetkisini geri alabilecek.Son olarak, hesap sahipleri diğer kullanıcıların gerçekleştirdiği aktiviteleri de görebilecek. Bu sayede, örneğin hesapta hoşuna gitmeyen bir işlem gerçekleştiğinde bunu kimin yaptığını anlayabilecek.Instagram, hesap paylaşımı özelliğini şu anda geliştiriyor. Bu sebeple henüz özellik kullanıma açık değil.