Uzman isim uyardı! 'O bölgede bekliyoruz'

Çanakkale Gökçeada'da saat 22.50 sularında 4.4 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD sosyal medyasından duyurdu.Çanakkale'de ve çevre illerde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.MERSİN'DE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMMersin Toroslar'da 3,9 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu. Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi. Vatandaşlar korktu. Deprem nedeniyle Mersin'de vatandaşlar korkup sokaklara indi.“MARMARA DEPREMİNİ BEKLİYORUZ”Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası Marmara depremi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görür, ' Ege Denizinde 4,4 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Deprem Ege Denizi içerisindeki KAF FAY ZONUNDA. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor” dedi.