Piyasalar merakla bekliyor! Faiz kararı açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün saat 14.00'te Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın liderliğinde toplanacak. Bu toplantıda, yılın altıncı faiz kararı açıklanacak.Geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana sıkı para politikası uygulayan TCMB, en son mart ayında politika faizini yükseltmişti. Ancak, nisan ve mayıs aylarında faiz oranlarını sabit tutmayı tercih etti. Bugünkü toplantıda alınacak karar, ekonomik beklentiler ve piyasa koşulları açısından büyük bir merakla bekleniyor.Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50 seviyesinde sabit kalacağı yönünde şekillendi. Tüm ekonomistler, politika faizinin yüzde 50'de sabit tutulacağını öngörüyor.Yıl sonu politika faizi beklentilerine gelince, ekonomistlerin medyan tahmini yine yüzde 50 olarak belirlendi. Yıl sonuna dair beklentilerini paylaşan ekonomistlerden üçü, politika faizinin yüzde 50'de kalacağını tahmin ediyor.Diğer öngörüler ise biraz daha farklılık gösteriyor: Bir ekonomist yıl sonunda faizin yüzde 47,5, bir diğeri yüzde 45, bir başkası yüzde 44, ve iki ekonomist ise yüzde 40 olacağını öngörüyor.TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.