O ilde öğrenciler kazan kaldırdı! CHP'li belediye'nin vaadi yalan çıktı

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy toplamak için Edirneli seçmene, toplu ulaşımda yüzde 20 indirim yapacağı vaadini verdi. Seçimleri kazanan Akın'ın ilk işi ulaşıma yüzde 30 zam yapması oldu. Yapılan zamma tepki gösteren kent sakinleri olayı proteste etmek için sokaklara döküldü. Sivil toplum ve diğer kuruluşların günlerdir yaptığı eyleme üniversiteli öğrencilerde katıldı. Edirne Belediyesi binası önünde bir araya gelen Trakya Üniversitesi öğrencileri, toplu ulaşım (ETUS) ücretlerine gelen zammı protesto etti.Grup adına konuşan Trakya Üniversitesi Öğrencisi Azra Demirarslan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi öğrencilere verdiği yüzde 20 indirim sözünü hatırlattı.İndirim yapmak yerine yüzde 37 zam yapıldığını aktaran Demirarslan, 'Bizim cebimizde paramız yok. Bu yüzde 37 zam böyle kalmayacak sürekli artacak. Bize bunu alıştırmaya çalıştırıyorlar. Biz buna asla alışmayacağız' dedi.Parasız eğitim, parasız ulaşım konuşulurken yüzde 37 zam yapılmasının ikiyüzlülük olduğunu belirten Demirarslan, yapılan zammın derhal geri çekilmesini istediklerini ifade etti.'ZAM VAADİ YALANI'Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın zam yapmayacakları vaadini hatırlatan Demirarslan, bunun yalancılık olduğunu iddia etti.Toplu ulaşım zamlarının geri çekilmesi için imza kampanyası başlattıklarını belirten Azra Demirarslan, 'İlerleyen günlerde ulaşıma yine zam yapılacak. Ulaşıma yapılan bu zamların önüne geçmek için eylem yaparak mücadele etmeye devam edecekler.' diye konuştu. Açıklamanın ardından 'Nitelikli parasız ulaşım', 'sırtımızdan inin de otobüse binelim' 'Zamları derhal geri çekin' sloganları atan üniversite öğrencileri, topladıkları imzaları belediyeye bıraktı.