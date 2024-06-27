MSB kaynaklarından 'üçüncü dünya savaşı' sorusuna yanıt: Her türlü senaryoya hazırız

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.MSB'nin haftalık bilgilendirmesi şöyle: Tehditleri sınırlarımızın ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelemiz, kesintisiz bir şekilde sürmektedir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; son iki haftada 89 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.270 olmuştur. Ayrıca, kararlı operasyonlarımız sonucu Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. 21 Haziran'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz ile 23 Haziran'da şehit olan kahraman güvenlik korucumuz Cumali Esendemir'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.Pençe-Kilit Harekâtı ile bugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz.Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda; son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 486 şahıs yakalanmıştır. 2.581 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 16'sı terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5.215'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62.217 olmuştur.Birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dünya barışına katkı sağlamaya da devam etmektedir. Sayın Bakanımız; 13-14 Haziran'da Brüksel'de Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ve müttefik ülke Savunma Bakanlarıyla Ukrayna için düzenlenen İyi Niyet Mektubu İmza Töreni'ne katılmıştır. Söz konusu toplantılarda Sayın Bakanımız tarafından; başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna'ya olan güçlü desteğimiz, Montrö Sözleşmesini hassasiyetle uyguladığımız ve Karadeniz'de en uzun kıyıya sahip Müttefik olarak “bölgesel sahiplik ilkesi”ne verdiğimiz önem ve bu kapsamda Bulgaristan ve Romanya ile birlikte teşkil ettiğimiz “Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu İnisiyatifi” ile uyumlu çalışılması gerektiği,Ayrıca, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekât ve misyonlarına kara-deniz-hava ve uzaydaki gayretlerine yaptığımız katkılarımız,Savunma harcamaları kapsamında %2 hedefini karşıladığımız, NATO'nun güney sınırında PKK/YPG ve uzantıları dâhil terörizmle mücadele ettiğimiz, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bir “terör koridoru” kurulmasına asla müsaade etmeyeceğimiz, NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ederek NATO'ya ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine kayda değer ve önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğimiz ifade edilmiştir.Toplantılar çerçevesinde; Litvanya, Lüksemburg ve Ukrayna Savunma Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Sayın Bakanımız; çok sayıda mevkidaşı ve NATO üst düzey yetkilileri ile bir araya gelmiştir. Bu vesileyle Müttefiklerin ortak kararıyla NATO Genel Sekreter'i olarak belirlenen Mark Rutte'yi kutluyor, Genel Sekreterlik görevini 10 yıldır duyarlı ve dengeli bir tutum sergileyerek yürüten Jens Stoltenberg'e teşekkür ediyoruz.15 Haziran'da beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile Hakkâri Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Sayın Bakanımız;Mehmetçiklerle akşam yemeğinde bir araya gelmiş, Geceyi hudut hattında geçirmiş ve Mehmetçiklerimizle bayramlaşmıştır.Sayın Bakanımızla telefonda görüşen Sayın Cumhurbaşkanımız Mehmetçiklerimizin bayramını tebrik etmiştir. Bayramlaşma sonrası beraberindeki Komuta Kademesi ile yurt içinde ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının yer aldığı video telekonferans toplantısına katılan Sayın Bakanımız, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi almış ve talimatlar vermiştir.Sayın Bakanımız; 24 Haziran'da Kara Kuvvetleri Komutanımızın resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mali Kara Kuvvetleri Komutanını kabul etmiş, 25 Haziran'da İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak Dizayn Proje Ofisindeki çalışmalara ilişkin bilgi almış, ardından, Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası olan ve aslına uygun olarak restore edilen Savarona'da incelemelerde bulunmuş,Romanya Savunma Bakanı ile İstanbul'da bir araya gelmiştir. 26 Haziran'da Türkmenistan ve Özbekistan'a resmî ziyaretlerde bulunan Sayın Bakanımız, Özbekistan temaslarına devam etmektedir. Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Genelkurmay Başkan Yardımcıları Toplantısı, ülkemizin ev sahipliğinde, 26 Haziran'da, İstanbul'da bulunan Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında icra edilmiştir.Saldırı ve katliamlarına devam eden İsrail, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kamplarına ve okullara yönelik alçakça saldırılarını sürdürmektedir. Söz konusu saldırıların bölgesel istikrarı tehdit eder hâle gelmiş olması endişe vericidir. Daha büyük çatışmaya yol açabilecek her türlü adımdan kaçınılmalıdır. Ülkemizin önceliği, Gazze'de katliamın sona ermesi, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesidir. Filistin'in daha fazla devlet tarafından tanınmasından memnuniyet duyuyor, bu adımların Filistin'in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.Azerbaycan'ın huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakârca görev yapan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 106'ncı Kuruluş Yıl Dönümü'nü (26 Haziran) bir kez daha kutluyor, Silahlı Kuvvetlerimiz arasındaki mükemmel uyum ve iş birliğinin artarak devam edeceğini vurguluyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başarıyla icra ettiği operasyonları ve görevlerinin yanı sıra eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir.Bu kapsamda; Doğu Akdeniz'de, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Tekirdağ'da Anatolian Caracal, Ankara'da İnsani Yardım, Polonya'da Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik, Romanya ve Bulgaristan'da Ramstein Legacy, Romanya'da Steadfast Interest, Bulgaristan'da Triton, Almanya'da NATO Tiger Meet, Baltık Denizi'nde Baltops, Batı Karadeniz'de Eurasian Partnership MCM Dive tatbikatları başarıyla icra edilmiştir.24 Haziran-05 Temmuz tarihleri arasında İskoçya'da Sea Breeze, 27 Haziran'da Akdeniz'de Müşterek Hava Sahası Kontrol Yönetim, tatbikatları devam etmektedir. 01 Temmuz'da Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katılımıyla İstanbul'da, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM BLACK SEA) Komite Toplantısı icra edilecek ve 02 Temmuz'dan itibaren Görev Grubu'nun Türkiye komutasında ilk aktivasyonu yapılacaktır.Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, ERTUĞRUL fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, Japonya seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetimiz; 12-16 Haziran tarihleri arasında Tokyo'ya, 18-21 Haziran tarihleri arasında Hiroşima'ya liman ziyaretlerinde bulunmuştur. Korvetimiz, 26-28 Haziran tarihleri arasında Manila/Filipinler'e liman ziyareti gerçekleştirmektedir.TCG BANDIRMA gemimiz tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında, 19 Haziran'da Beyrut/Lübnan'a liman ziyareti icra edilmiştir.23 Haziran'da Büyük Türk denizcisi Turgut Reis'in vefatının yıl dönümü kapsamında TCG KARABURUN tarafından Turgutreis/Bodrum'a liman ziyareti yapılmış ve gemimiz halkımızın ziyaretine açılmıştır.Belçika Deniz Kuvvetlerine ait LOUISE MARIE gemisi tarafından 26-30 Haziran tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.Denizlerimizde asayiş ve güvenlik için kahramanca görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının 42'nci kuruluş yıl dönümünü bir kez daha, 01 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı ise şimdiden kutluyor; kahraman donanmamızın Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edeceğini vurguluyoruz.01 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 21 gemi ile 21 liman ziyareti icra edilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacaktır.NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eşgüdümlü yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, bugün Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava Savunması faaliyetine Hava Kuvvetlerimiz tarafından 4 adet F-16 ve tanker uçağımız ile katılım sağlanmaktadır.28 Haziran'da NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya ‘da konuşlu Birleşik Krallığa ait uçaklar ve F-16 uçaklarımızla Batı Karadeniz'de eğitim icra edilecektir.10-15 Haziran tarihleri arasında; Thun/İsviçre'de düzenlenen “Ordulararası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası”nda Avrupa Şampiyonu olan TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımımız ile, Bulgaristan'da düzenlenen “Ordulararası Avrupa ve Balkan Koşarak Hedef Bulma Şampiyonası”nda Avrupa ve Balkan ikincisi olan TSK Spor Gücü Koşarak Hedef Bulma Takımımızı ve, Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millî yüzücülerimiz Kuzey Tunçelli ve Emre Sakçı'yı bir kez daha tebrik ediyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. Rezerv Güç kapsamında İzmir, Denizli ve Çanakkale'deki orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 8 helikopter ve görevlendirilen personel ile 214 sorti yapılarak destek sağlanmıştır.Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması, daha etkin ve caydırıcı hâle gelmesi için yapılan çalışmalara başarıyla devam edilmektedir. Gerçekleştirdiği projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimize güç katan ve ülkemizin savunma ve güvenliğine katkı sağlayan Roketsan'ın 36'ncı kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz.Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 25 bin uzman erbaş alımının planlandığı “Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini” başvuruları 30 Haziran'da sona erecektir.26 Haziran'da başlayan Millî Savunma Üniversitesi “2024 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri” 20 Temmuz'a kadar devam edecektir. Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılacak adaylar 24 Haziran-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir.Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki bazı meskûn mahallerde kontrol noktaları oluşturduğuna dair sosyal medyadaki görüntülerle ilgili “TSK'nın sivillerin yaşadığı meskûn mahallere girmesi, buralarda kontrol noktaları oluşturması söz konusu değildir. Meskûn mahaller ve operasyon alanımıza yakın bölgelerdeki kontrol noktaları Iraklı yerel makamlar tarafından oluşturulmakta ve bu konuda Irak tarafı ile iyi bir koordinasyon yürütülmektedir” dedi.Bakanlık kaynakları ayrıca, Irak ile oluşturulacak Ortak Harekât Merkezi ile ilgili son duruma ilişkin de “Teknik çalışmalar devam ediyor. Bir harekât merkezi kurulacak. Detayların belirlenmesine yönelik teknik çalışmalar ve görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor” bilgisini verdi.Bakanlık kaynakları, Suriye sınırında insan kaçakçılığı iddiasıyla bir Tuğgeneralin gözaltına alınmasıyla ilgili sorulara da şu cevabı verdi:“Bir Tuğgeneralin makam aracıyla insan sevkiyatı yapıldığının tespit edildiğini ve tarafımızdan adli makamlara konunun sevk ettirildiğini daha önce açıklamıştık. Daha olayın başında söz konusu Tuğgeneralin olayda dahli olup olmadığı tespit edilememiş olmasına rağmen komutan sorumluluğu kapsamında derhal emekliye sevk edildiğini de açıklamıştık. Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi.Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı şekilde yürüyor. Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecektir. TSK'da disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır.”Bakanlık kaynakları, son günlerde yapılan FETÖ operasyonlarında bazı muvazzaf askerlerin de gözaltına alınmasıyla ilgili sorulara şu cevabı verdi:“FETÖ ile mücadelemiz hassasiyetle devam ediyor. Yeni bilgi ve belgeler ışığında bu mücadele sürüyor. Bu sürekliliği olan bir süreç olduğu için nereden bilgi belge gelirse istihbarat birimleri değerlendirmelerinin ardından savcılar harekete geçiyor. TSK FETÖ ile mücadelede en hassas olan kurumlardan bir, çünkü bu durumdan en fazla zarar gören kurum TSK'dır. Bu nedenle yeni bilgi ve belgeler çıktığı müddetçe mücadelemiz de devam edecektir.”Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üçüncü dünya savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesine dair açıklamalarına yönelik gelen sorulara şunları söyledi:“Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekûn bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu. Birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir.”