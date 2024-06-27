Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın, Marmara, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 28°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 31°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 27°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 25°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 30°CParçalı bulutluARTVİN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 24°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık