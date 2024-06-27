Merkez Bankası'nın rezervinde yeni rekor

TCMB'nin toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 321 milyon dolar artarak 147 milyar 622 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv oranlarını açıkladı.Merkez Bankası, rezerv rekorlarını tazelemeye devam ediyor.Merkez'in toplam rezervleri 146 milyar 301 milyon dolardan 147 milyar 622 milyon dolara yükseldi. Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.Böylece Merkez'in rezervleri 1 milyar 321 milyon dolar yükselmiş oldu.Altın rezervleri 57 milyar 868 milyon dolardan 59 milyar 127 milyon dolara yükseldi.Döviz rezervi ise 88 milyar 433 milyon dolardan 88 milyar 495 milyon dolara çıktı.