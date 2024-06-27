Memur ve emeklinin zam oranları netleşiyor! Gözler o tarihe kilitlendi

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurların yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da kesinlik kazanacak.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk 5 ayında, zam oranının belirleyicisi olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 22.72 oranında artmıştı.Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2.52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.81'e yükselecek.Finansal kurumlar Birliği'nin anketine göre ise haziranda enflasyonun yüzde 3.17 olarak açıklanması bekleniyor. Buna göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olarak gerçekleşecek. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.TCMB piyasa katılımcıları anketi tahminine göre emekliler yüzde 25.81 oranında zam alacak. Finansal Kurumlar Birliği'ne göre ise emekli zammı yüzde 26.61 olacak.Emeklilerde, zam oranı kök maaşlara uygulanacak. Merkez Bankası'nın anketindeki tahminin gerçekleşmesi halinde kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 581 lira olacak. 15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 871 lira olacak. 20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 162 liraya yükselecek.Finansal Kurumlar Birliği tahminine göre ise 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 661 lira, 15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 991 lira, 20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 332 liraya yükselecek.Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.Haziran enflasyonu yüzde 2.52 olarak açıklanırsa memur ve memur emeklileri yüzde 20.35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Bu rakam baz alındığında en düşük emekli maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.En düşük memur emekli maaşı ise 17 bin 739 liraya yükselecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 3.17'lik tahmini gerçekleştiği takdirde ise enflasyon farkı yüzde 10.1, zam oranı ise yüzde 21.11 olacak.Yılın ikinci yarısında yüzde 20.35 oranında zam yapılması durumunda üniversite mezunu bir memurun maaşı 34 bin 235 liradan 41 bin 202 liraya çıkacak. Şube müdürünün yeni maaşı 59 bin 544 liraya yükselirken, uzman öğretmenin maaşı 53 bin lirayı geçecek.Yılın ikinci yarısında yapılacak zamla başkomiser maaşı 58 bin 875 liraya, polis memuru maaşı 53 bin 305 liraya, uzman doktor maaşı 98 bin 718 liraya çıkacak.AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak.Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz' dedi.Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yılsonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirdi.Bir gazetecinin 'Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?' sorusu üzerine Işıkhan, 'Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak' diye konuştu.5 aylık enflasyon: % 22.72Haziran TÜFE beklentisi: % 2.526 aylık enflasyon: % 25.81Emeklinin zam oranı: % 25.81Memur ve memur emeklisi zammı: % 20.35