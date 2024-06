İsrail medyası ABD planını yazdı! Ateş hattında yeni gelişme: ‘Beklemedeyiz’ diyerek duyurdular…

İsrail Gazze işgalinde ateşkes planlarını, çeşitli bahaneler öne sürerek askıya almayı sürdürüyor. Gazze işgalinin yanına İran ve Lübnan saldırılarını da ekleyen İsrail, ABD hattında silah ve anlaşma görüşmelerini sürdürüyor.ABD ile son dönemde silah anlaşmazlığı yaşayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Haziran'da ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmış, ertesi günkü hükümet toplantısında ise ABD'nin silah yardımlarında 'çarpıcı bir düşüş' olduğunu savunmuştu. Netanyahu ayrıca, ABD'li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak 'temel durumun değişmediğini' iddia etmişti.İsrail medyasına konuşan ABD'li bir yetkilinin, Tel Aviv'e ağır bomba sevkiyatının 'şimdilik beklemede kalacağını' söylediği belirtildi. The Times of Israel gazetesinin ismi paylaşılmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İsrail'e 'göndermediği ağır bombaları içeren bir sevkiyatın şimdilik beklemede kalmaya devam edeceği' kaydedildi.Öte yandan Washington'da temaslarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yaptığı görüntülü açıklamada, ABD'den ülkesine silah sevkiyatı konusu da dahil olmak üzere ABD'li yetkililerle görüşmelerinde 'önemli ilerlemeler kaydettiklerini' öne sürdü. Gallant ayrıca, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesinde, Gazze'deki saldırılar ve esirlerin geri getirilmesi gibi konuların da ele alındığını belirtti.Öte yandan Gallant, Lübnan'la yaşanan çatışmalarla ilgili de yeni bir açıklamada bulundu. Gallant, İsrail ordusunun Hizbullah ile yapılacak herhangi bir savaşta Lübnan'ı 'Taş Devri'ne geri döndürme' kapasitesine sahip olduğu ancak hükümetin İsrail-Lübnan sınırında diplomatik bir çözümü tercih ettiğini söyledi. Gallant, Washington ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada 'Savaş istemiyoruz ama her senaryoya hazırlanıyoruz' ifadelerini kullandı.İsrail medyasında yayınlanan bir diğer haberde ise ABD'nin Gazze işgali sonrası için bölgede görüşmeler sürdürdüğü kaydedildi. The Times of Israel'de yer alan haberlere göre ABD, Gazze'nin işgal sonrası yönetimine ilişkin hazırlıklara Arap müttefiklerini de dahil etmeye çalışıyor.Konuyla ilgili bilgi sahibi üç yetkilinin The Times of Israel'e verdiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bölgeye yaptığı son ziyaret sırasında mevkidaşlarına Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaş sonrası Gazze güvenlik gücüne katılmaya hazır olduğunu bildirdi.Üst düzey yetkililere göre, Blinken iki hafta önce Katar, Mısır, İsrail ve Ürdün'e yaptığı ziyaretler sırasında muhataplarına ABD'nin bu konuda ilerleme kaydettiğini ve Filistinlilerle birlikte çalışacak bir gücün oluşturulması için Kahire ve Abu Dabi'den destek aldığını bildirdi.ABD, İsrail'e 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana milyarlarca dolar yardımda bulunurken, ABD Temsiciler Meclisi ise 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikinin durdurulduğunu bildirmişti.