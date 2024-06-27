Gazze Kasabı Netanyahu'ya ihtar! En sadık müttefiki bile onu artık savunmuyor

Katil İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 60 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 718'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde kıtlık başgösterirken, İsrail'in çatışmaları Lübnan'a taşıma peşinde olması bölgedeki tansiyonu yükseltiyor.İsrail'e 7 Ekim'den beri destek veren ülkelerden olan Almanya'dan son gelen açıklamalar ise 'İsrail'e sert çıkış' şeklinde yorumlandı.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ortadoğu ziyareti kapsamında ziyaret ettiği Kudüs'te İsrail hükümetini insan hakları ihlalleri konusunda eleştirdi.Baerbock, İsrail'deki koalisyonun hükümetinde yer alan bazı unsurların saldırgan yerleşim politikalarıyla 'ortalığı ateşe verdiğini' ifade etti.Bakan, 'Filistinli mahkûmların İsrail kamplarında ve hapishanelerinde acımasız gözaltı koşullarına ilişkin şok edici raporlar, İsrail'in demokrasi ve hukuk devleti olma iddiasıyla örtüşmüyor' dedi.Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail ve Lübnan'daki tarafların ateşkes çabalarını reddetmeleri halinde bölgesel bir savaş çıkma tehlikesi karşısında uyarıda bulundu.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile Pentagon'da yaptığı görüşmede, İsrail ve Hizbullah arasındaki savaşın 'Lübnan için felaket olacağını' söyledi.Öte yandan Almanya'da Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'nın, İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenleri, 'Bakanlıktan finansal destek alanlar ve bilirkişi olarak görev yapanlar' şeklinde ayrı bir kategoride listelediği ortaya çıktı.İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesine 'fosfor bombalarıyla' saldırı düzenlediği belirtildi.Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Kefr Kila bölgesi taraflarından El-Adise beldesinin çevresini bombaladığı bildirildi.İsrail'in olası saldırısına karşılık Hizbullah'ın Irak, İran, Suriye ve Yemen'den destek topladığı iddia edildi.Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 'yakında' kendisi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için yakalama kararı çıkaracağını iddia etti.