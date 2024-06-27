Eylem Tok ile katil oğlu Timur ABD'de böyle yakalandı: İşte gözaltı anları!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yaşanan trafik kazası Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında yer aldı.Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ailesine ait lüks araçla ehliyetsiz bir şekilde gaza bastı. bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken grubun arasına daldı. Evli ve bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı.Feci kazanın ardından ambulans çağırmak yerine annesi Eylem Tok'u arayan Timur Cihantimur, dakikalar içerisinde ailesine ait şoför ve Tok tarafından olay yerinden kaçırıldı. Canavar anne Eylem Tok ile oğlu, kazadan saatler sonra önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçtı. Katil Cihantimur'un, ABD pasaportu olduğu ortaya çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.Yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz mayıs ayında Eylem Tok ile 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.Mart ayından beri ABD'de oldukları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. İkili, 14 Haziran'da Boston polisi tarafından yakalandı. Boston Federal Mahkemesi'ne sevk edilen ikili tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıkan ve ve 2 milyon dolarlık kefaret talebinde bulunan cani anne ile oğlunun tutukluluğunun devam etmesi kararlaştırıldı. Adalet Bakanı yılmaz Tunç ise ikilinin iadesiyle ilgili sürecin sürdüğünü açıkladı.İŞTE YAKALANMA ANLARI: TANINMAMAK İÇİN SAÇLARINI SARIYA BOYATMIŞ!Türkiye'nin konuştuğu olayda, Eylem Tok ile katil oğlu Timur'un yakalanma görüntüleri de ortaya çıktı.Operasyonu gerçekleştiren Boston polisinin kamerasına yansıyan görüntülerde cani anne Tok ile oğlu lüks bir araçta yakalandı.Anne Eylem Tok'un tanınmamak için siyah ve uzun olan saçlarını sarıya boyatıp kestirdiği ise dikkatlerden kaçmadı.DAVA 1 TEMMUZ'A ERTELENDİHâkim Donald L. Cabell, 'suçluyu koruma' suçundan Türkiye'ye iadesi talep edilen Eylem Tok'un davasını 27 Haziran'a ertelemiş tarafların detaylı savunma hazırlamalarına hükmetmişti. Dün Tok'un davasının 1 Temmuz'a ertelendiği açıklandı.