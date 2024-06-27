Bakan Özhaseki'den yeşil dönüşüm mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocaeli Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkelerinden biri olduğunu belirterek bu gerçekliğe göre hareket edilmesi gerektiğinin önemini vurguladı. Bakan Özhaseki, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet olarak çok hızlı bir refleks gösterdiklerini kaydederek, “Deprem bölgesinde binlerce konut yapılıyor. 1.900 şantiyede 153 bin kişi çalışıyor. Dünyanın en büyük şantiyesi diyebiliriz. 4 bin 333 köyde de köy evi yapıyoruz. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya gibi yerlerin şehir merkezlerini, meydanlarını yapıyoruz, altyapılarını yeniliyoruz.” diye konuştu.Bakanlığın ana konularından birinin de çevre olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, müsilaj sorununa dikkat çekti. Müsilaj oluşumunun sebebinin deniz şartlarının durağan olması, deniz suyu sıcaklığında artış ve evsel atıklardan oluşan azot-fosfor olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, temizleme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Diğer önemli bir konunun da Sanayide Yeşil Dönüşüm olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, sanayi başta olmak üzere, bütün sektörlerde Yeşil Dönüşümün gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti. Bakan Mehmet Özhaseki, 4 binden fazla sanayiciye bu konuda eğitim verdiklerini belirterek, “Eğer bu konuda sizler bir gayret içerisinde olursanız biz de elimizden geleni yaparız. Yeşil dönüşüm ihtiyari bir konu değil, bir mecburiyettir. Sektörel pazarımızı korumak için Yeşil Dönüşüm hamlesini gerçekleştirmeliyiz.” diye konuştu.Bakan Mehmet Özhaseki, Bakanlık olarak hizmete alacakları 3 önemli proje hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi:“Birincisi, ‘Denizler Halkındır' Projesi. Halkın denizlere ulaşımını engelleyen ne varsa bertaraf edeceğiz. Yıkımlar da başladı. İkincisi, Mapa Şamandıra Projesi. Türkiye'de 100 binin üzerinde yat var. Rastgele ağaçlara bağlıyorlar, çapa atıyorlar. Yatların gelişigüzel çapalama yaparak, deniz çayırlarına, kıyıda bulunan ağaçlara ve doğal zenginliklerimize zarar verilmesini engelleyeceğiz. Üçüncüsü de Depozito Yönetim Sistemi. 0,1-3 litre arasında pet, cam ve alüminyum ambalajlı içecekleri iade sisteminin kapsamına alıyoruz. Vatandaşımız kendisine en yakın olan bu iade noktalarına gelerek ellerindeki ambalajlı ürünleri geri dönüşüm ve iade sistemine dahil edecekler. Böylelikle depozito bedellerini geri almış olacaklar.”Konuşmaların ardından organizasyonda dereceye giren firmaların temsilcilerine ödülleri verildi.