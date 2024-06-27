Apple otomasyona geçiyor: Çalışanların yarısı kovulacak

Apple'ın iPhone üretiminde otomasyonu artırarak montaj hatlarındaki işçi sayısını önümüzdeki birkaç yıl içinde yarı yarıya azaltmayı planladığı bildiriliyor.Bu plan, üretim sürecinde robotlar ve diğer otomatik sistemlerin daha fazla kullanılmasını içeriyor.Haberi ilk olarak Nikkei Asian Review duyurdu ve Apple'ın tedarikçilerine iPhone montaj hatlarındaki işçi sayısını azaltmalarını istediğini bildirdi.Otomasyon, iş gücü maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Bu da Apple'ın iPhone'ları daha düşük maliyetle üretmesine ve kar marjlarını artırmasına olanak tanıyabilir.Ayrıca otomatik sistemler, insan işçilere kıyasla daha hızlı ve daha tutarlı bir şekilde çalışabilir. Bu da üretim hatlarının verimliliğini artırabilir ve üretim süresini kısaltabilir.Apple bir süredir Foxconn dahil olmak üzere diğer üretim ortaklarına otomasyon yatırımları yapmaları için baskı yapıyor.Ancak firmalar yüksek ön yatırım nedeniyle otomasyon sistemlerine para harcamak için pek de acele etmiyor.Apple'ın geçen yıl Drishti adlı bir şirketi satın aldığı ve bu şirketin montaj hatlarının video görüntülerini analiz ederek, üretim sorunlarını gerçek zamanlı olarak tespit ettiği belirtiliyor.