25 milyonluk lüks aracın hava yastığı açılmadı! Kaza sonrası isyan etti: ‘Maserati’yi sattıktan sonra TOGG alacağım’

Avukatı aracılığıyla Masereti firmasının Türkiye temsilciliğine başvuran Doğru, hava yastıklarının açılabilmesi için çok daha şiddetli bir darbe gerektiğini belirterek zararının karşılanmayacağını yanıtını aldı.Maserati'nin yanı sıra Ferrari'nin de Türkiye distribütörü olan Fermas adlı firmaya dava açan Doğru, mahkemeden aracın hava yastıklarının açılmadığının, araca etki eden darbenin hava yastıklarının açılmasında yeterli olup olmadığının ve aracın hasar, masraf ve değer kaybının tespitini talep etti.Mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan raporda; 'Aracın hasar onarım bedeli 450 bin 450 lira. Hasarlı aracın tamirinin yapılmasından sonra ikinci el piyasa rayiç bedelinde 180 bin lira değer kaybı oldu.Araçtan mahrum kalma bedeli 150 bin lira. Hava yastıklarının açılmamasının 6502 sayılı yasanın 8. maddesine göre 'gizli ayıplı' niteliğinde yer alıyor. Serra Doğru'nun kaza sonrası toplam zararı 780 bin 450 lira' denildi.Sabah'ın haberine göre; Konu ile ilgili konuşan avukat Emre Sıraç Pamuk, 20-25 milyon değerindeki aracın, 'en ileri teknoloji' denilerek pazarlandığını belirterek; 'Aracın, kaza esnasında airbag açmaması kabul edilebilir bir durum değil.Maserati'nin Türkiye temsilciliğine başvuru yaptık. İhtarname gönderdik ancak olumlu sonuç alamadık. Son zamanlarda araç firmalarının Türkiye'ye ayıplı mal gönderdikleri ve tüketici haklarını umursamadıkları görülmektedir.Müvekkillerimizin canını tehlikeye atan bu kaza hakkında, Maserati'nin özür dilemesi ve oluşan zararı gidermesini bekliyoruz. Haklılığımızı kanıtladık.Şimdi firmadan ayıplı mal niteliğindeki aracı yenisiyle değiştirmesini ya da sıfır fiyatı ne ise o tutarı iade etmesini talep edeceğiz' dedi.Doğru, 'Kazada çok daha uygun fiyatlı araçların bile kazanın etkisiyle hava yastığı açılırken, 25 milyon değerinde üst düzey güvenli diyerek satılan araçtaki hava yastıklarının böyle şiddetli bir kazada açılmaması gerçekten çok ilginç.Bu firma için ayıplı bir durum. Adalete olan güvenimiz tam. Hukuk mücadelemizi başlattık. Haklılığımızı ispat edeceğimize olan inancım tam.' diye konuştu.Kaza sonrası Maserati marka araca olan güveninin azaldığını belirten Doğru, lüks aracını değiştirerek TOGG alacağını ifade etti.