Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne 10680 puan seviyesinde yatay başladı.
Borsa haftanın üçüncü işlem gününe yatay başladı. Açılış seviyesi 10680 puan olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0.03 oranında artışla 15328 puan, sanayi endeksi yüzde 0.10 oranında yükselişle 1443 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.03 oranında artışla 15328 puan, sanayi endeksi yüzde 0.10 oranında yükselişle 1443 puan seviyesinden işlem görüyor.