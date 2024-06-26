Başkan Erdoğan'dan Gazze tepkisi: İslam aleminin acizliğinin sembolü...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siyasette yumuşama sürecinin aslında muhalefeti 'normalleştirme' çabası olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, 'Dilini söylemini düzeltecek olan muhalefettir. Normalleşmesi gereken muhalefettir.' dedi.Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ses çıkarmayan İslam ülkelerine de tepki gösterdi. 'Derisi sırtına yapışan Gazzeli çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır.' diyen Erdoğan, yaşananların İslam aleminin acizliğinin bir sembolü olarak acıyla hatırlanacağını ifade etti.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'AK Parti'ye gönül veren tüm parti mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. Grup toplantısının ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında geçen hafta idrak ettiğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden vatandaşlarımızın ibadetlerinin de Allah katında kabul olmasını diliyorum.Her ne kadar Gazze başta olmak üzere yaşanan zulümler nedeniyle biraz buruk geçirsek de kurban Bayramının sevincini dostlarıyla ailesiyle paylaşarak bu mübarek günleri idrak eden kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum.'YAŞANANLAR İSLAM ALEMİNİN ACZİYETİNİ GÖSTERİYOR'İsrail daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kan dökmeye, çocukların üzerine bomba yağdırmaya devam etti. İnsanlık dışı saldırılar nedeniyle, çadırlarda hayata tutunma mücadelesi veren yüzlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu. İsrail barbarlığının kurbanı olan 38 bini aşkın Filistinli şehidimizi rahmetle anıyorum. Derisi sırtına yapışan Gazzeli çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. İslam aleminin acizliğinin bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır.Katillerin dimdik karşısında duracağız. Kimse bizden Siyonist şebekenin karşısında boyun eğmemizi, zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin. Filistin'de işgal politikası devam ettikçe dünyanın hiçbir yerinin güvende olmadığını ifade ettik. Filistin devleti tanınmalı. Filistin'e sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Birileri Filistin direnişine çamur atma eşinde koşuyor.Ermenistan'ın da Filistin Devletini tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz.'İSRAİL GÖZÜNÜ LÜBNAN'A DİKTİ'İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiği belli oluyor. İsrail'in sırtının sıvazlandığını görüyoruz. Lafa gelince adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları zavallılıktır.Netanyahu'nun Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları büyük felakete yol açacaktır. Batı'dan önce İslam alemi ve Ortadoğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Buna fırsat vermemiz lazım. Türkiye Lübnan'ın yanındadır.DİYARBAKIR VE MARDİN'DEKİ ANIZ YANGINIDiyarbakır ve Mardin'deki anız yangınının ilk anından itibaren devletimiz ilgili tüm kurumları seferber olmuştur. Diğer tarafta bir avuç kefen hırsızı ahlaksızca selden kütük kapma yarışına giriyor. 15 insanımızı kaybettiğimiz bir felaket üzerinde tepinenleri milletimizin vicdanını havale ediyoruz. Siyasi bir fırsatçılık ile karşı karşıyayız.DEM PARTİ'YE SERT TEPKİBunların kimin vekili olduğu, spor müsabakalarında da ortaya çıkıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz maçı sonrası bu zihniyete mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri asla masum değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin birliğini bozamayacaklar. Kandil'in ayak takımına meydanı bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.A Milli Futbol Takımımız Gürcistan'ı 3-1 yenerek güzel bir başlangıç yaptı. Portekiz karşısında hak etmediğimiz bir sonuç aldık. Millerimizin bu akşam milletimizi gururlandıracak tarihi bir sonuca imza atacaklarına inanıyoruz. Bu akşam 85 milyon tek yürek olarak dualarımızda A Milli Takımımızın yanında olacağız.'NORMALLEŞMESİ GEREKEN MUHALEFETTİR'AK Parti kuruluşundan bu yana kutuplaşmanın yanında olmadı, asla ve asla gerilim siyaseti gütmedi, hizmetlerinde ayrım yapmadı. Nice darbe ve vesayet girişimi yaşadık. Ana muhalefet partisi bırakın bizim yanımızda durmayı, siyasetin, demokrasinin yanında bile yer almadı. Ana muhalefetin AK Parti'ye yönelik her saldırının yanında durduğunu görürsünüz. FETÖ'cü hainlerden Gezici vandallara kadar hepsine siyasi himaye sağladıklarını görürsünüz. Siyasi çıkarları uğruna toplumun fay hatlarıyla oynamaktan çekinmediklerini görürsünüz. Burada bir hususu üzerine basa basa ifade etmek istiyorum, bizim siyasette 'yumuşuma' çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Dilini söylemini düzeltecek olan muhalefettir. Normalleşmesi gereken muhalefettir.'İKTİDAR PARTİSİ İLE ANA MUHALEFET PARTİSİ ARASINDA İTTİFAK OLMAZ'İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında ittifak olmaz. Muhalefetten kucaklaştırıcı siyasete, devleti ve milleti önceleyen politikalara yaklaşmasını bekliyoruz. Muhalefetin çabalarımıza nasıl karşılık verdiğini hepiniz görüyorsunuz. Biz ülkemizin, milletimizin çıkarları için yapıcı davranmaya çalışırken, CHP Genel Başkanının siyaseti ne kadar gerilime sürüklemeye çalıştığını görüyorsunuz.Şunu kimse unutmasın, biz 22 yıldır kimi zaman yalnız, kimi zaman da samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. CHP'den hoşgörü ve nezaket görmedik. Bundan dolayı hiçbir şey kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP milli iradeyle barışsın istiyoruz. Ana muhalefet hazım problemi yaşıyor. Ziyaretimizin üzerinden 2 gün geçmeden çiğlik yaptılar'KİMSEYİ BAŞARI HİKAYEMİZE ORTAK ETMEYİZ'Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Bize çamur atmadan evvel sözde kent uzlaşında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Biz bu tür ikili münakaşaya girmeyenlere özen gösteriyoruz.Ortaklık arayışı 22 yıllık hizmet ve reform mirasımızdan pay kapmak ise kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz.'CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ'Cumhur İttifakı her ne kadar farklı siyasi partilerin bir araya gelmesinden teşekkül etmiş olsa da Türkiye adına tek vücuttur. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, doğrudan Cumhur İttifakı'nın bütünlüğüne yapılmıştır. Biz bu saldırılara eyvallah demeyiz. Geçit vermeyiz. Oynanan oyununda farkındayız. FETÖ'nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz.Gerek Devlet Bahçeli, gerek şahsım, saldırıların arkasındaki karanlık odaları net biçimde görüyor. Bunların meseleleri MHP'den ziyade Cumhur İttifakı'dır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz, milletimizi de düşürmeyeceğiz.15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapa sağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvencesi.Bugün saat 16.00'da Sayın Bahçeli ile görüşerek gelişmeleri ele alacağız.'