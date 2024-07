Bakan Şimşek'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kaynak girişi zaten çok güçlü, nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz. Kaynak girişinin Mart sonundan bugüne net bazda Merkez Bankası'nın rezervlerine yansıyan boyutu neredeyse 78 milyar dolara ulaştı. Şu an itibarıyla rezerv yeterliliğinde IMF tanımına göre arzulanan seviyeye neredeyse vardık. Şu an reel bazda lirada bir miktar değerleme oldu; Hedefimiz enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek orta-uzun vadede nominal kurlarda bir istikrar sağlamak, ama bunun için daha erken, daha kat edeceğimiz çok mesafe var" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon, cari açık ve döviz rezervleri konusu başta olmak üzere ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.Katıldığı bir TV programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, Türkiye'nin döviz rezervini bir sorun olmaktan çıkarıldığını açıkladı.Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Kaynak girişi zaten çok güçlü, nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz. Kaynak girişinin Mart sonundan bugüne net bazda Merkez Bankası'nın rezervlerine yansıyan boyutu neredeyse 78 milyar dolara ulaştı. Şu an itibarıyla rezerv yeterliliğinde IMF tanımına göre arzulanan seviyeye neredeyse vardık. Şu an reel bazda lirada bir miktar değerleme oldu; Hedefimiz enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek orta-uzun vadede nominal kurlarda bir istikrar sağlamak, ama bunun için daha erken, daha kat edeceğimiz çok mesafe var.Türkiye'nin döviz rezervini bir sorun, endişe olmaktan çıkardık. Türkiye gri listeden oybirliğiyle çıkarıldı. Listeden çıkınca iş bitmedi; Güçlü bir şekilde mücadeleye, uygulamada etkinliği sağlamaya devam. MASAK'ın idari ve teknik kapasitesini oldukça güçlendireceğiz.Bu programın özünde dengesizliklerin giderilmesi var. Yatırımcı güveni beraberinde TL varlıklara ilgiyi artırıyor, liralaşmayı güven esasıyla sağlıyor.Cari açıkta arzuladığımızdan çok daha iyi bir performansla karşı karşıyayız.Cari açığı bu sene sonunda muhtemelen yüzde 2'ye indirmiş olacağız, zaten Mayıs ayında yüzde 2,5'e inmiş olacak. EYT'nin bu sene yıllık maliyeti 724 milyar TL, neredeyse milli gelirin yüzde 2'sine yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Bütçe açığının milli gelire oranını bu sene yüzde 5'in altına, gelecek sene yüzde 3'ün altına çekmiş olacağız.Büyümede yeniden dengelenmeyi sağladık. Kaliteli ve dengeli bir büyüme var, bu beraberinde artık aşırı ısınmayı getirmiyor. Geçici olarak ekonomide bir yavaşlama sürecine gireceğiz, istihdamı en az etkilemesi için gereken tedbirleri alacağız.KKM'de düşüş büyük ihtimalle hızlanacak. Bugün itibarıyla şirketlerin KKM'deki vergi avantajı son buldu, yenilemedik. KKM'den kazanılan faiz gelirleri de vergiye tabi olacak, dolayısıyla KKM'den çıkış hızlanacak.Piyasanın programı henüz tam olarak satın aldığını söyleyemeyiz. Enflasyon aylık bazda önce yüzde 2'lere sonra yüzde 1'lere düşecek. Kurda istikrar da çok önemli, göreceli bir istikrar sağlanması da vatandaşa yansıyacak. Enflasyondaki düşüş kalıcı olacak. Bu sene bir KDV artışı gündemde değil.Popülist söylemlere rağbet etmeyeceğiz, bu bir tuzaktır. Kazandığı halde vergiyi ödemekten imtina eden kesimlerle mücadele ederek bütçeyi düzelteceğiz.Kazandığı halde vergiyi ödemekten imtina eden kesimlerle mücadele ederek bütçeyi düzelteceğiz.Türkiye dış şoklara karşı bağışık değil ama bünyesini sağlamlaştırarak dayanıklılığını artırabilir, şu an bizim amacımız o. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak.Gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye'de asgari ücret düşük değil ama geçim sıkıntısı elbette var.Asgari ücret konusunun istismarı popülizm içeriyor, popülizmin Türkiye'yi nerelere getirdiğini gördük.Asgari ücretin vergi dışında bırakılmasının bu sene maliyeti 670 milyar TL.Vergi reform tasarısı konusunda bizim tüm gelen önerilerin toparlandığı bir metin piyasada dolaşıyor, bu süzgecimizden geçen bir metin değil.Ciddi kayıt dışılık var, bununla mücadele ederek sonuç alacağız. Çok uluslu şirketlere asgari %15 kurumlar vergisi getiriyoruz.İstisnaların kaldırılmasını konuşuyoruz. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında vergi istisnasını kaldırmayı düşünüyoruz. Bir sonraki pakette muhtemelen borsa kazançlarının da vergilendirilmesine çalışıyoruz.Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. İşletmelerde artık hasılat tespitine gideceğiz.2023 için 454 bin firma zarar beyan etmiş, sembolik kar beyan edenleri de katarsak kurumlar vergisi mükelleflerinden yarısından fazlası ciddi bir şekilde vergiden kaçmaya çalışmış.Vergide kayıt dışı cezalarını artıracağız.Çok kazananların vergiden kaçınma çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız. Sermaye kazançların vergilendirilmesi ilave çalışma gerektiriyor. Hiç bir alan kayıt dışı kalmayacak, bütün kazançlar makul düzeyde vergilendirilecek.Borsanın vergilendirilmesi bu paketin konusu değil; ama tekrar ediyorum vergilendirilmemiş alan kalmayacak. Tasarruf Paketi Yasası yakında Meclis'e gidecek.Yurt Dışı Çıkış Harcı'nın uygun görülürse artırılarak deprem kaynağına dönüşmesi taraftarıyız, öğrencilerden almayacağız.Borsada işlem vergisinin arzu edilen sonuçlar doğurmayacağına inandık. Kamuda tasarrufa başladık, 300 tane mal müdürlüğünü şu anda sessiz bir şekilde kapatıyoruz.Şu anda sıcak para gibi görülen para uzun vadeli enstrümanlara geçecek. Gelecek sene bu vakitlerde enflasyon yüzde 30'ların altına inmiş olacak.Ekim ayında enflasyon 40'lı rakamlara inmiş olacak, belki Eylül ayı bile olabilir. Asya'ya daha çok gitmem gerekebilir, inanılmaz ilgi var.