Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Vatandaşların ve yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 26 Haziran 2024 altın fiyatları...
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 499 bin lira oldu.
Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.458,62 TL'den, çeyrek altın ise 4.088,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 26 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.458,23
Satış 2.458,62
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.024,00
Satış 4.088,00
YARIM NE KADAR?
Alış 8.073,00
Satış 8.171,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.097,00
Satış 16.291,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.317,06
Satış 2.317,35
Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.458,62 TL'den, çeyrek altın ise 4.088,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 26 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.458,23
Satış 2.458,62
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.024,00
Satış 4.088,00
YARIM NE KADAR?
Alış 8.073,00
Satış 8.171,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.097,00
Satış 16.291,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.317,06
Satış 2.317,35