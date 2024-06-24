Kaya Sabancı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edilmedi mi? Hastanede verdiği ifade ortaya çıktı! İşte kavganın perde arkası

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy'de bulunan Mandarin Otel ve tatil sitesinin içinde evi bulunan 72 yaşındaki Kaya Sabancı ile Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı arasında yaşanan olayın yankıları sürüyor.Yaşanan olayın ardından Kaya Sabancı,Vedat Aşçı ve korumaları tarafından otelin içerisindeki restoranda darp edildiğini ifade etti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili bütün ilgililerin ifadelerine başvuruldu. Kaya Sabancı'nın tedavi gördüğü hastanede Jandarma ekipleri tarafından alınan ifadesine de ulaşıldı.Sabancı medyada yaptığı açıklamalarda Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiğini öne sürse de gerçekleri ifadesinde anlattı. Sabancı ifadesinde ' Vedat Aşçı'nın yanında iki koruması vardı. Ancak korumalar bana vurmadı' dedi.Olayın tanığı M.S. de ifadesinde Sabancı'nın Aşçı'ya 'Sen beni davet etmedin ama ben inadına geldim' dediğini, yan tarafa döndüğünde itişme yaşandığını gördüğünü, Sabancı'nın yere düştüğünü gördüğünü söyledi.Kaya Sabancı ifadesinde ilk ambulansın olay yerine geldiğinde arızalandığını ikinci ambulansın da hastaneden geldiği için sitenin girişin de bekletildiğini öne sürdü.Ancak Kaya Sabancı'yı hastaneye götüren paramedik G.Ç. ifadesinde ihbarı almaları üzerine olay yerine ulaşmalarının yaklaşık 20 dakika sürdüğünü, bina girişinde hiçbir personelin kendilerini bekletmediğini söyledi. G.Ç., 'Otel ana girişinde beklemeden direkt olarak olay mahalline indik. Hiç kimse olay yerine gidişimizi ve hastaya müdahalemizde görevimizi etkileyecek olumsuz bir davranışta bulunmadı' dedi.Vedat Aşçı ise ifadesinde yıllar önce Kaya Sabancı'nın siteden bir ev satın aldığını, psikolojisinin bozuk olduğunu, aşırı alkol kullandığından dolayı çok dengesiz hareketlerinin artarak devam ettiğini söyledi. Aşçı, tüm çalışanların Sabancı'nın psikolojik durumunu bildiği için kendisini alttan alarak yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.Aşçı ifadesinde şunlara yer verdi:'Davet alanına tek başıma gittim. Tanıdık misafirlerle selamlaştım. Site sakinlerinden M. S. ile karşılaştım ve ayaküstü sohbet etmeye başladık. Biz sohbet ederken Kaya Sabancı bir hışımla yanıma gelerek aslıda davetli olmasına rağmen bana 'sen beni davet etmedin ama ben inadına geldim' diyerek ana avrat ağır sinkaflı küfürlerle beni tişörtümden tutarak, omzumdan ve kolumdan çekiştirerek tartaklamaya başladı.Kendisine benden uzaklaşmasını, bana geçmişte de sürekli küfürler etmişsin buna son ver dedim. Bunun üzerine Kaya Sabancı insan içinde bağırarak geçmişte küfür ettim, şimdi de ediyorum, etmeye de devam edeceğim diyerek küfürlerle beni tartaklamaya devam etti ve daha çok hiddetlenmeye başladı ve bana vurmaya başladı.Anlımda yumruk izi, ezik oluştu, kollarımda ve sırtımda yaralar oluştu. Ben de kendimi korumak için Kaya Sabancı'yı ittim. Kendisi de kuvvetle muhtemel alkollüydü ve yüz üstü yere düştü. Ben de daha fazla olayların büyümemesi davet alanından ayrıldım. Kendisinden şikayetçiyim'