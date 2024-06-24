Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Haziran 2024 altın fiyatları.

Geçen hafta rekora yaklaşan altın fiyatları haftanın ilk iş gününe yatay seyirde başladı.Serbest piyasada gram altın 2 bin 451 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 088 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 24 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.451,21Satış 2.451,51Alış 4.032,00Satış 4.088,00Alış 8.090,00Satış 8.171,00Alış 16.054,00Satış 16.291,00Alış 2.326,22Satış 2.326,55