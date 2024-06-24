Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Haziran 2024 altın fiyatları.
Geçen hafta rekora yaklaşan altın fiyatları haftanın ilk iş gününe yatay seyirde başladı.
Serbest piyasada gram altın 2 bin 451 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 088 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 24 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.451,21
Satış 2.451,51
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.032,00
Satış 4.088,00
YARIM NE KADAR?
Alış 8.090,00
Satış 8.171,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.054,00
Satış 16.291,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.326,22
Satış 2.326,55