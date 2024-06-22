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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu yurt genelinde etkili olacak olan hava durumu tahminlerini yayınladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği hafta sonunda birçok ilde bunaltıcı sıcaklıklar görülecek.

Ekleme: 22.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 22.06.2024 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre: Ülkemizin kuzeydoğu bölgeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu olacağı, Osmaniye ve Rize civarları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç bölgeleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

22 HAZİRAN HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu


İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık


KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.


A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık


İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık


MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık


HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık


KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık


SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık


DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık


SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık


ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


ARTVİN °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu


TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık


MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık


VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık