Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre: Ülkemizin kuzeydoğu bölgeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu olacağı, Osmaniye ve Rize civarları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç bölgeleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 31°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 27°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 24°CAz bulutlu ve açıkParçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 26°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 28°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık