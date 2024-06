CHP'li İzmir belediyesinden faciaya davetiye! Mahkeme kararına rağmen çöp dökmeye devam ediyor

İstanbul'da takvimler 28 Nisan 1993'ü gösterdiğinde Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı döneminde Ümraniye'deki Hekimbaşı çöplüğü büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın nedeni, çöplükteki metan gazının sıkışmasıydı. Bölgede bulunan çok sayıda ev çöp yığınlarının altında kaldı.Gazeteler, haberi 'öldüren ihmal' ,' Çöp dağı patladı' başlıklarıyla verdi. Çöp yığınının kısmi olarak temizlenmesi bir aydan fazla sürdü.Faciada 39 kişi hayatını kaybetti, 12'sinin cansız bedenine ise hiç ulaşılamadı. Bugün isimleri bölgede yapılan anıtta yaşatılıyor. Patlamaya yaklaşık 4,5 yıl süresince çöplerin kontrolsüz bir şekilde biriktirilmesi neden oldu.Yaşanan bu facia hafızalarda yerini korurken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalı'nda mahkeme kararına rağmen çöp depolamaya devam ediyor.CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü çözemediği Harmandalı Çöp Depolama Alanı 32 yılda ekonomik ömrünü doldurmasına rağmen halen yerinde duruyor. Daha önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 'Kapatıp bölgeyi yeşillendireceğiz' demesine rağmen söylenen sözler hep lafta kaldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi 1992 yılında Harmandalı çöplüğüne döküm yapmaya başladı. Zamanla çöpler çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. 2020 yılında çöplükten sızan pis sular bölgede heyelana neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaşananlara seyirci kalınca heyelan giderek büyüdü.Meydana gelen çatlaklar nedeniyle 14 ev, 2 hayvan ağılı boşaltıldı. Bazı yollar oluşan çatlaklar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. İzmir büyükşehir belediyesi bilimsel raporlara rağmen Harmandalı'na çöp dökmeye devam etti.Dönemin Harmandalı Cumhuriyet mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar idare mahkemesine dava açarak can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesi ile Harmandalı çöplüğünün kapatılmasını istedi.İzmir 4. İdare Mahkemesi bilimsel raporları da dikkate alarak 2023 yılında İzmir büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı'na çöp dökmesinin durdurulmasına hükmetti.İdare mahkemesi kararları bağlayıcı olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararını yok sayarak çöp dökmeye devam etti. Mahalle sakinleri çöplüğe giden yolu kapatıp mahkeme kararının uygulanmasını talep etse de sonuç değişmedi. İzmir Büyükşehir, İdare mahkemesinin kararını istinaf taşıdı.Bölge İdare Mahkemesi ise geçen ay Büyükşehir'in itirazını reddedip yerel mahkemenin kararını onadı. Ancak büyükşehir hukuksuzluğa devam ediyor. Bu arada eski muhtar Dursun Ali Kazar, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski yönetimi hakkında mahkeme kararlarını uygulamadıkları gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu.Harmandalı Çöplüğünün 1992 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini hatırlatan Cumhuriyet Mahallesi eski Muhtarı Dursun Ali Kazar: 'Çöplükten sızan pis sular bölgede heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle 14 ev boşaltıldı. Bölge yapılaşmaya kapatıldığı için arsaları heyelan bölgesinde kalan 1800 kişi mağdur oldu.Çöplüğe çöp dökümünün durdurulmasına ilişkin bilim insanlarının hazırladığı raporlar, mahkemelerin verdiği kararlar ortada iken İzmir Büyükşehir Belediyesi halen daha çöp dökmeye devam ediyor. Anlamak mümkün değil.' Diye konuştu.Harmandalı'ndaki toprak kaymasının her geçen gün daha da tehlikeli boyutlara ulaştığını hatırlatan Kazar: 'Facia geliyorum diyor. Buna rağmen başta çevreciler olmak üzere herkes kafasını kuma gömüyor. Dava sürecinde İzmir Barosuna dilekçe ile müracaat edip davaya müdahil olmalarını istedim.Yazdığım yazıya bir cevap dahi vermediler. Baro bünyesinde faaliyet gösteren çevre komisyonu var. Onlar bu tür davalara müdahil olabiliyorlar. Bırakın destek olmayı her ne hikmetse görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. İzmir Barosu bu süreçte hiçbir zaman Harmandalı halkının yanında olmadı.' Diye konuştu.Kaz Dağlarındaki ağaç katliamı için seferber olan İzmir'deki çevreciler ile TMMOB'a bağlı meslek odalarının konu Harmandalı olunca sessiz kalmasına anlam veremediğini belirten Kazar: 'Harmandalı söz konusu olunca resmen üç maymunu oynuyorlar. Görmüyor, duymuyor, bilmiyorlar.Allah korusun yarın Harmandalında istenmeyen bir durum olsa, insanlar ölse İzmir Barosu buraya gelip nasıl hukuktan, tabip odası halk sağlığından bahsedecek, insanların yüzüne nasıl bakacak merak ediyorum.' Diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'dan randevu talebinde bulunmasına rağmen halen daha bir geri dönüş olmadığını belirten eski muhtar Kazar, mahkeme kararının uygulanması için Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğüne başvuruda bulunacağını sözlerine ekledi.