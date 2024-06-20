İsrail’in tek amacı katliam! Korkunç vahşet BM raporuna böyle yansıdı: Savaş suçu işliyorlar

Terör devleti İsrai, 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırdığı Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı Kurban Bayramı'nda da sürdürdü. İsrail ordusu son 24 saatte 3 katliam saldırısı daha yaptı.Gazze'de ölenlerin sayısı son saldırılarla 37 bin 396'ya yükseldi. Birleşmiş Milletler'in (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay, komisyonun Gazze raporunu açıkladı.İsrail'in, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdüğünü veya sakat bıraktığını belirten Pillay, binlerce çocuğun da muhtemelen enkaz altında olduğunu dile getirdi.Pillay, binlerce Filistinlinin de gözaltında olduğunu ve kimseyle görüştürülmediğini bildirdi.Pillay, İsrailli yetkililerin savaş suçlarından, insanlığa karşı suçlardan, uluslararası insani ve insan hakları hukuku ihlallerinden, sivillere ve sivil nesnelere yönelik kasıtlı saldırılardan sorumlu olduğu sonucuna vardıklarına işaret etti.İsrailli yetkililerin, kasten öldürme, açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma, zorla nakil, Filistinli erkekleri ve erkek çocuklarını hedef alan zulüm, işkence ve insanlık dışı muamelelerden de sorumlu olduğunu vurguladı.Pillay, 'İsrail, Gazze Şeridi'ni topyekûn kuşatarak, su, gıda, elektrik, yakıt ve insani yardımlardan yoksun bırakarak bu duruma stratejik ve siyasi kazanımlar için silah haline getirdi' dedi.Raporda 'Gazze'deki çok sayıda sivil kaybının, sivil tesislerin ve altyapının geniş çapta tahrip edilmesinin, ayrım, orantılılık ve yeterli önlemlere ilişkin yasal zorunlulukları göz ardı ederek maksimum hasara yol açmaya yönelik kasıtlı bir stratejinin kaçınılmaz sonucu olduğunu tespit ettik.İsrail ayrıca nüfusun neredeyse tamamını zorla güvensiz ve yaşanmaz olan küçük kapalı alanlara nakletti. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde tahrip gücü yüksek ağır silahların kasıtlı kullanımı, sivil halka yönelik kasıtlı ve doğrudan bir saldırı teşkil ediyor' tespiti yer aldı.İsrailli yetkililerin Gazze'deki operasyonlarının amacının 'Hamas'ı yok etmek ve esirleri serbest bırakmak' olduğunu defalarca söylediğini hatırlatan Pillay, binlerce kişinin canı pahasına bu hedeflerin hiçbirinin büyük ölçüde gerçekleştirilemediğinin altını çizdi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde savaş hukukunun temel ilkelerini defalarca ihlal ettiğine ve sivil ayrımı yapmadığına işaret etti.Gazze'deki sahra hastanelerinin koordinatörü Mervan el-Hems, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nin hasta ve yaralılarla dolu olduğunu söyleyerek 'Daha fazla hasta ve yaralıyı almaya yetecek kadar yatağımız yok, tıbbi stok tükeniyor ve bazı hastalar ilaç yetersizliğinden ölüyor' dedi.Bulaşıcı hastalıkların yayıldığına dikkati çeken Hems, kanalizasyon suları nedeniyle hastane ve kamp çevresinde böceklerin arttığını söyledi.Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na sığınan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından sıcak yemek dağıtıldı.İsrail'in tek amacı katliam! Korkunç vahşet BM raporuna böyle yansıdı: Savaş suçu işliyorlarHamas, Gazze Şeridi'nde kıtlık sebebiyle 40 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet El-Rişk, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme, besin takviyesi ve aşı eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.Hamas, İsrail'in, gözaltına aldıktan bir hafta sonra İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) bağlı bir soruşturma merkezinde öldüğü duyurulan Filistinli doktor Iyad er-Rantisi'ye işkence yaptığını duyurdu.Açıklamada, 'Bu faşist oluşumun zalimliğini gösteriyor' denildi.Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Gazze'ye yönelik saldırıların çevreye etkisine ilişkin bir rapor yayımladı.'Gazze'deki savaşın çevreye etkileri daha önce görülmemiş boyutta' ifadesine yer verilen raporda, Gazze'de 39 milyon ton enkaza yol açtı. Her metrekareye 107 kilogram bomba düştü' denildi.