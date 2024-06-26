Vedat Işıkhan duyurdu: Asgari ücrette artış yok...

Siyasette ana gündem maddelerinden birisi de asgari ücrete ara zam konusu...Asgari ücrete ara zam yapılacağına yönelik çeşitli iddialar ortaya atıldı.Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelişmeyle ilgili ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir açıklama geldi.Asgari ücrette ara zam yokIşıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Işıkhan'a, 'Asgari ücrete zam olacak mı?' diye soruldu.Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirterek, aralık ayını işaret etti.Aralık ayını işaret ettiIşıkhan, 'Göstergeler olumlu geliyor. Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz' diye konuştu.Öte yandan Bakan Işıkhan, emeklilere refah payı verilmeyeceğini de açıkladı.