Vedat Işıkhan duyurdu: Asgari ücrette artış yok...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrette artış iddiasıyla ilgili konuştu. Işıkhan, asgari ücrette bir artış yapılmayacağını belirtti.
Siyasette ana gündem maddelerinden birisi de asgari ücrete ara zam konusu...
Asgari ücrete ara zam yapılacağına yönelik çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelişmeyle ilgili ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir açıklama geldi.
Asgari ücrette ara zam yok
Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Işıkhan'a, 'Asgari ücrete zam olacak mı?' diye soruldu.
Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirterek, aralık ayını işaret etti.
Aralık ayını işaret etti
Işıkhan, 'Göstergeler olumlu geliyor. Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz' diye konuştu.
Öte yandan Bakan Işıkhan, emeklilere refah payı verilmeyeceğini de açıkladı.