DEM Partili isim şaşırtmadı! Teröristin cenazesinde görüldü

Hain terör örgütü PKK'yla arasına bir türlü mesafe koyamayan DEM Partililer, teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer almaya devam ediyor.Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Batman'da düzenlenen operasyonda kırmızı kategoride aranan terör örgütü HPG'nin kadın kolu YJA STAR'lı Sultan Dağ ile Zeynep Nibat etkisiz hale getirilmişti.Emniyet güçlerimiz tarafından üzeri çizilen teröristlerden Sultan Dağ'a, Mardin'de dün akşam saatlerinde cenaze töreni düzenlendi.Yapılan cenaze törenine, kırmızı kategoride aranan teröristin yakınlarıyla birlikte DEM Partililer de katıldı.Teröristin cenazesine katılan DEM Partililer arasında Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in de olduğu görüldü.Öte yandan tarihler 2019'u gösterdiğinde Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırmıştı.Aydeniz, polisin kolu ısırmadan önce de başka bir polis memurunun üzerine yürüyerek yumruk atmıştı.