DEM Partili isim şaşırtmadı! Teröristin cenazesinde görüldü
DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, geçtiğimiz günlerde kırmızı kategoride olup etkisiz hale getirilen terörist Sultan Dağ'ın cenazesinde görüldü.
Hain terör örgütü PKK'yla arasına bir türlü mesafe koyamayan DEM Partililer, teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer almaya devam ediyor.
Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Batman'da düzenlenen operasyonda kırmızı kategoride aranan terör örgütü HPG'nin kadın kolu YJA STAR'lı Sultan Dağ ile Zeynep Nibat etkisiz hale getirilmişti.
Teröristin cenazesine katıldı
Emniyet güçlerimiz tarafından üzeri çizilen teröristlerden Sultan Dağ'a, Mardin'de dün akşam saatlerinde cenaze töreni düzenlendi.
Yapılan cenaze törenine, kırmızı kategoride aranan teröristin yakınlarıyla birlikte DEM Partililer de katıldı.Teröristin cenazesine katılan DEM Partililer arasında Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in de olduğu görüldü.
Polisin kolunu ısırmı
Öte yandan tarihler 2019'u gösterdiğinde Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırmıştı.
Aydeniz, polisin kolu ısırmadan önce de başka bir polis memurunun üzerine yürüyerek yumruk atmıştı.