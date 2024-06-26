NATO'da yeni dönem! Yeni genel sekreter atandı: İşte o isim...

NATO Genel Sekterliği için yapılan seçimler sonuçlanırken müttefı̇klerı, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yı̇ bı̇r sonrakı̇ genel sekreter olarak belirledi.Stoltenberg, halefi Rutte'yı̇ 'gerçek Transatlantı̇kçı̇, güçlü lı̇der ve uzlaşı kurucu' sözleriyle övdü. Övgü dolu sözlerin ardından Rutte, Jens Stoltenberg'in görevini devraldı.Rutte'nin atanması, görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçen hafta yarışı bıraktığını açıklamasının ardından bugün resmileşti.Türkiye, nisan ayında, yeni liderlik için Rutte'yi desteklediğini ittifak üyelerine bildirmişti. Rutte, 26 Nisan'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.Rutte, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir müttefik olduğunu ve ABD'nin ardından NATO bünyesindeki en büyük ikinci askeri gücü temsil ettiğini söylemişti.