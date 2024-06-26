Bakan Yerlikaya, 7 milyar liralık operasyonu duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Adana ve Edirne merkezli 31 ilde '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik düzenlenen 'Sibergöz-46' operasyonlarında, hesaplarında toplam 7 milyar 40 milyon lira işlem hacmi bulunan 275 şüpheli yakalandı.'