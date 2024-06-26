Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme mesajı! 'İttifak olmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:





'NORMALLEŞMESİ GEREKEN MUHALEFETTİR'



AK Parti kuruluşundan bu yana kutuplaşmanın yanında olmadı, asla ve asla gerilim siyaseti gütmedi, hizmetlerinde ayrım yapmadı. Nice darbe ve vesayet girişimi yaşadık. Ana muhalefet partisi bırakın bizim yanımızda durmayı, siyasetin, demokrasinin yanında bile yer almadı. Ana muhalefetin AK Parti'ye yönelik her saldırının yanında durduğunu görürsünüz. FETÖ'cü hainlerden Gezici vandallara kadar hepsine siyasi himaye sağladıklarını görürsünüz. Siyasi çıkarları uğruna toplumun fay hatlarıyla oynamaktan çekinmediklerini görürsünüz. Burada bir hususu üzerine basa basa ifade etmek istiyorum, bizim siyasette 'yumuşuma' çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Dilini söylemini düzeltecek olan muhalefettir. Normalleşmesi gereken muhalefettir.







'İKTİDAR PARTİSİ İLE ANA MUHALEFET PARTİSİ ARASINDA İTTİFAK OLMAZ'



İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında ittifak olmaz. Muhalefetten kucaklaştırıcı siyasete, devleti ve milleti önceleyen politikalara yaklaşmasını bekliyoruz. Muhalefetin çabalarımıza nasıl karşılık verdiğini hepiniz görüyorsunuz. Biz ülkemizin, milletimizin çıkarları için yapıcı davranmaya çalışırken, CHP Genel Başkanının siyaseti ne kadar gerilime sürüklemeye çalıştığını görüyorsunuz.



Şunu kimse unutmasın, biz 22 yıldır kimi zaman yalnız, kimi zaman da samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. CHP'den hoşgörü ve nezaket görmedik. Bundan dolayı hiçbir şey kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP milli iradeyle barışsın istiyoruz. Ana muhalefet hazım problemi yaşıyor. Ziyaretimizin üzerinden 2 gün geçmeden çiğlik yaptılar



'KİMSEYİ BAŞARI HİKAYEMİZE ORTAK ETMEYİZ'



Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Bize çamur atmadan evvel sözde kent uzlaşında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Biz bu tür ikili münakaşaya girmeyenlere özen gösteriyoruz.



Ortaklık arayışı 22 yıllık hizmet ve reform mirasımızdan pay kapmak ise kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz.



'CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ'



Cumhur İttifakı her ne kadar farklı siyasi partilerin bir araya gelmesinden teşekkül etmiş olsa da Türkiye adına tek vücuttur. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, doğrudan Cumhur İttifakı'nın bütünlüğüne yapılmıştır. Biz bu saldırılara eyvallah demeyiz. Geçit vermeyiz. Oynanan oyununda farkındayız. FETÖ'nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz.



Gerek Devlet Bahçeli, gerek şahsım, saldırıların arkasındaki karanlık odaları net biçimde görüyor. Bunların meseleleri MHP'den ziyade Cumhur İttifakı'dır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz, milletimizi de düşürmeyeceğiz.



15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapa sağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvencesi.



Bugün saat 16.00'da Sayın Bahçeli ile görüşerek gelişmeleri ele alacağız.'