Avrupa, WhatsApp mesajlarınızı okumak istiyor! Yeni düzenleme tepki çekti

Avrupa Birliği milletvekilleri, Meta ve Signal gibi teknoloji şirketlerinin 'CSAM' olarak bilinen çocukların cinsel istismarını içeren materyalleri tespit etmek amacıyla tüm özel mesajları taramasını gerektiren yasa tasarısını oylayacak.'Chat Control' (Sohbet Kontrolü) olarak bilinen bu yasa, 2023'te ilk kez önerildiğinden beri şiddetli eleştirilerle karşı karşıya kaldı.Yasa, kullanıcıların mesajlaşma hizmetlerinde paylaştığı fotoğraflarının, videolarının ve URL'lerinin taranmasını kabul etmelerini zorunlu tutuyor. Bu işlevleri kullanmaya devam edebilmek için taramayı kabul etmek mecburi oluyor.Tasarı ayrıca, içeriğin şifrelenmeden önce taranması gerektiğinden, şifrelemenin bozulmasını önlemek için 'yükleme moderasyonu' (upload moderation) kavramını da getiriyor.Teknoloji uzmanları, kriptograflar, gizlilik savunucuları ve bazı mesajlaşma uygulaması sağlayıcıları, düzenlemeyi 'çok tehlikeli bir adım' olarak değerlendirirken, tasarının aynı zamanda toplu gözetimi artıracağını savunuyorlar.Signal mesajlaşma uygulamasının sahibi olan Signal Vakfı'nın Başkanı Meredith Whittaker, yaptığı açıklamada, 'Özel iletişimlerin toplu taramasının zorunlu kılınması şifrelemeyi temelinden zedeler. Nokta' açıklamasında bulundu.Tasarıdaki 'yükleme moderasyonu' kavramının, taramanın nasıl ve ne zaman uygulandığının önemi olmaksızın, bilgisayar korsanları ve düşman devletlerin faydalanacağı bir güvenlik açığına kapı aralayacağını belirten Whittaker, şöyle dedi:'Bu kelime oyunlarını oynayanlardan isteğimiz; lütfen dursunlar ve uzmanlar topluluğunun defalarca açıkça ortaya koyduğu şeyi kabul etsinler. Ya uçtan uca şifreleme herkesi korur ve güvenlik ve mahremiyeti sağlar ya da herkes için bozulur.'Tasarıya göre WhatsApp, Messenger, Signal veya Telegram gibi şifreli mesajlaşma hizmetleri, CSAM içeriklerini tespit etmek ve yetkililere bildirmek amacıyla fotoğrafları, videoları ve URL'leri izlemek için tarama teknolojisini sistemlerine entegre etmeleri gerekecek.Kullanıcılara, taramayı kabul etmelerini belirten açılır pencere gösterilecek. Taramayı reddedenlerin ise metin mesajı göndermek dışında resim, video veya URL paylaşma gibi özellikleri kullanması kısıtlanacak.