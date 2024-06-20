Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan ve fiyat baskıları ve istihdam piyasasında zayıflamaya işaret eden veriler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gitmesi olasılığını artırırken iki haftanın zirvesine yükseldi.Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,6 yükselerek 2 bin 343 dolar seviyesinde işlem gördü.Altının gram fiyatı ise sabah saatlerinde yüzde 0,66 yükselişle 2 bin 450 TL seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin TL'den, Cumhuriyet altını 15 bin 960 TL'den satıldı.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamalar güçlenmesi bu hafta altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.Kimi tahminciler Fed'in ağustosta faizleri indirmeye başlayacağını öngörürken piyasalar ağustosta indirime yalnızca yüzde 30 olasılık veriyor ve ilk indirimin eylül ya da kasımda geleceğini tahmin ediyor.ABD'deki resmi tatil sonrasında işlemler dar aralıkta sürerken bugün yatırımcılar İngiltere, İsviçre ve Norveç merkez bankalarının açıklayacakları politika faizi kararlarını takip ediyor.