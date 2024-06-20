AK Partili Dağ’dan Özel’e ‘akraba atamaları’ cevabı: ‘Vatandaşı kandırmaya çalışıyor’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında CHP'li belediyelerle ilgili yaptığı, 'akraba atamaları' açıklamasına tepki gösterdi.CHP'deki akraba atamaları ile ilgili konuşan Özel, 'Bir tane böyle atama yok. Ben CHP Genel Başkanı olarak bu konuda çok kararlı olduğumu söyledim. Yönetim anlayışımız da bu konuda aynı bu şekilde.' ifadelerini kullandı.AK Partili Hamza Dağ ise X hesabından Özel'in o sözlerinin yer aldığı bir videoyu paylaşarak, “CHP'li belediyeler eş dost akraba atamalarının merkezi haline gelmiş durumda.” dedi.CHP'li belediyelere atanan akrabaların neredeyse tamamının göreve devam ettiğine işaret eden Dağ, “CHP'li belediye başkanları Sn. Özgür Özel'i, Özgür Özel de vatandaşı kandırmaya çalışıyor.” açıklamasında bulundu.'Hatırlarsanız Sn. @eczozgurozel belediyelerindeki usülsüzlüklerinden kişisel PR yapmak amacıyla üst perdeden akraba atamalarına karşı olduğunu belirten konuşmalar yapmıştı.Sn. Genel Başkan bu konuda çok kararlı olduğunu söyledikten sonra dahi CHP'li belediyelerde eş dost akraba atamaları devam etti.Geçen sürede kendisini ciddiye alan olmadı. CHP'li belediyeler eş dost akraba atamalarının merkezi haline gelmiş durumda. Şu an neredeyse tamamı göreve devam ediyor. CHP'li belediye başkanları Sn. Özgür Özel'i, Özgür Özel de vatandaşı kandırmaya çalışıyor.Ama gerçekler gün gibi ortada.'