Artan su faturaları Ankaralıyı isyan ettirdi! Mansur Yavaş 'Su Allah’ın nimeti' demişti...

Mansur Yavaş seçilir seçilmez ilk icraat olarak kabristan, kreş ve hafriyat ücretlerine zam yapmış, 1 TL olan otopark ücretini 150 TL ye çıkarmıştı. Bununla birlikte gittikçe artan su faturaları nedeniyle Ankara Türkiye'nin en pahalı suyunu satan ilk 5 şehir arasına girdi.Mansur Yavaş, aday olduğu dönemde, 22 Şubat 2019'da su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, 'Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoru ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz' demişti. Yavaş, seçimlerden önce su zammının çok düşük olacağını iddia etmiş ve 'Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek' iddiasında bulunmuştu.Mansur Yavaş, seçimlerden önce su zammının çok düşük olacağını iddia etmiş ve 'Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından' iddiasında bulundu.'ASKİ'ye zam yapmamak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz.''Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruşun suyu verelim.''Sizin su paranızı azaltacağız. Ki sıfır beş kuruşa düşürdük. Güneş enerjisiyle de donatacağız. Yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın.'Şakir Yüksel: Allahtan reva mı bu fatura başkanım. Su faturası, elektrik faturasının misli misli üstünde gelecek deseler inanmazdım. Su faturaları zulmüne bir dur deyin artık. bu azgınlık, kudurukluk.Galip Çelik: Elektrik 200 250 lira geliyor. Su minimum 600 Mansur Yavaş geldiğinde su elektriğin yarısı kadardı. ASKİ'ye doldurduğu yandaşların maaşını bizden çıkarıyor. Haram zıkkım olsun!Ahmet Yılmaz: Başkent Ankara tarihte ilk defa Mansur Yavaş döneminde, su faturası elektrik faturasını geride bıraktı. Allah'ın suyuna zam üstüne zam yaptı. 25 m3 su 750 liraya çıktı. Olsun! Mansur mercimek çorbası dağıtıyor. CHP'li belediyeler neyi yapsa yeridir. Çünkü CHP halka zulmetmek için vardır. Hiç değişmez.Yavuz Engin: Su faturası ikiye katladı önce 320 TL oldu şimdi 750 TL. Doğalgazı ve elektriği ikiye katladı. Yüzde 35-50 ile açıklanacak zam değil bu. Bir şark kurnazlığı var ama bakalım çıkar kokusu.Özgür Büyükkaya: Elektrik faturamdan çok su faturası geldi. Sadece duş alıp, çamaşır ve bulaşık makineleri çalıştırıyoruz. Onlar da her gün çalışan makineler değil! Yemekleri bile hazır su kullanarak yapıyoruz. Tam 455 TL fatura gelmiş! Bu kadar zam mı olur?Recep Sayı: 5 sene önce evime en düşük su faturası gelirdi, şuan evime gelen en yüksek fatura su faturası.Yusuf Arpacı: Elektrik faturasının iki katı su faturası ödüyoruz. Bu durum bizleri rahatsız ediyor. Sözde vatandaşa destek verdiğini söyleyen Mansur Yavaş bu vesile ile halkı soyuyor.Özgül Dem: Su faturası elektrik faturasını geçti yuh artık diyorum. 50 lirayı aşmayan fatura dönemi ile aynı metreküp suya 280 TL ödemek nedir? Ankara'da gerçekten söylenebilecek söz kalmadı. Cebimizdekiler de dahil her şeye çöküyorlar. Bu işin sonu nereye gidiyor acaba?