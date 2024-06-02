Bekir Bozdağ, Güzel haberi duyurdu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından, Hilvan-Siverek Pompaj Sulaması 1. Kısmını 2025 yatırım programına alınacağı ve akabinde yapımına başlayacaklarını duyurdu.Bozdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Büyük bir kısmı Hilvan ilçesinde yer alan Hilvan-Siverek Pompaj Sulaması 1. Kısmını 2025 yatırım programına alacak ve yapımına başlayacağız. Bölgede 200.410 dekar tarım arazisini su ile buluşturacağız. Verimli toprakların bereketi katlanacak, inşallah. Hayırlı olsun" dedi.