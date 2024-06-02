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Beyaz Gazete
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Bekir Bozdağ, Güzel haberi duyurdu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Hilvan-Siverek Pompaj Sulaması 1. Kısmını 2025 yatırım programına alınacağını duyurdu.

Ekleme: 2.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 2.06.2024 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Bekir Bozdağ, Güzel haberi duyurdu
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından, Hilvan-Siverek Pompaj Sulaması 1. Kısmını 2025 yatırım programına alınacağı ve akabinde yapımına başlayacaklarını duyurdu.

Bozdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Büyük bir kısmı Hilvan ilçesinde yer alan Hilvan-Siverek Pompaj Sulaması 1. Kısmını 2025 yatırım programına alacak ve yapımına başlayacağız. Bölgede 200.410 dekar tarım arazisini su ile buluşturacağız. Verimli toprakların bereketi katlanacak, inşallah. Hayırlı olsun" dedi.