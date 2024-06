İngiltere basınından Türkiye övgüsü! Uluslararası rolü artıyor

Başta bölgesinde olmak üzere küresel ölçekte her geçen gün ağırlığını daha fazla hissettiren Türkiye, Şanghay İş Birliği Örgütü'ne üyeliği tartışıyor.İngiltere merkezli Middle East Eye, konuyu 'NATO mu, Şanghay İş Birliği Örgütü mü? Erdoğan her ikisinden de yana' başlıklı haberinde ele aldı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önümüzdeki haftalarda hem Batılı hem de Asyalı aktörlerle yeni ilişkiler geliştirmek üzere düzenlenecek zirvelere katılacağı belirtildi.Erdoğan, önce İspanya'ya gidecek. Ardından İtalya'da düzenlenecek G7 toplantısında yer alacak.Kazakistan'da Şanghay İş Birliği Örgütü zirvesine, Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine ve sonrasında İngiltere'de Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılacak.Analizde, 'Erdoğan'ın mevcut ziyaret programı, Türkiye'nin artan uluslararası rolünün başlıca örneği.' denildi.Gözlemci ülke olarak Türkiye'nin, Şanghay'ın tam üyesi olma konusunda istekli görüldüğü ancak bu isteğin Batı'da endişelere yol açtığı belirtilerek şöyle denildi:Ankara'daki karar alıcılar, dünyaya Türkiye'nin çıkarları merceğinden bakıyor. Türkiye, '360 derece diplomasi' yolunu izliyor. Asya'nın büyüyen ekonomik gücünden mahrum kalmak istemiyorlar.Öte yandan Türkiye'nin, güvenlik tüketicisi olmaktan güvenlik sağlayıcısı olmaya doğru evrildiğine işaret edildi.Batılı müttefiklerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Türkiye'ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu kaydedildi.Ankara'nın hedefi, çok taraflı oluşumlara katılmakAnkara'nın ise Asya ile bağları güçlendirmeyi hedeflediği ve çok taraflı oluşumlara katılma amacı güttüğüne dikkat çekildi.