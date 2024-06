Melih Gökçek'ten canlı yayında bomba iddia! Mansur Yavaş AK Parti'den aday olmak istiyor.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek A Haber'de açıklamalarda bulundu.ANKARA'DA SEL-SU BASKINLARI NEDEN YAŞANIYOR?Melih Gökçek:'Burası Sincan, Yenikent yolu. Felaket bir tablo. Ankara tarihinde aynı yeri 5 defa 10 defa su basar mı? Mansur Yavaş zamanında basar.'70 Gün Alt geçidi burada. İki tane yukarıdan yol dere oldu, dere buraya indi. Bunlar nasıl aşağı indi? Melih Gökçek'in kusuru var mı? Kusur Çankaya Belediyesine mi ait? Bunlar Çankaya Belediyesi'nin ruhsat verdiği apartmanların kenarına istinat duvarı yapılmayıp, olduğu gibi apartmanın pisliklerinin kenara atılmasın neticesinde, buraların yarıklarından su olduğu gibi aşağı indiriyor.'GÖKÇEK HANGİ ÖNLEMLERİ ALIYORDU?'Bakın buraya istinat duvarı yapması lazım, istinat duvarsı yapsa aşağı akmaz. Peki bunlar akarsa ben bunları nasıl engelleyeceğim? Yüzde 100 Çankaya Belediyesinin hatası bu.'Buradan aşağı yağmur sel geldiği zaman benim oraya gidecek. Oraya indi ve tıkadı. Bu son yağmurda tıkanmadı, hiçbirinde tıkanmaz. Niye? Orası yapıldıktan sonra çocukları aldım gitti. Dedim ki arkadaş burayı su basacak, ben buranın önlemini alacağım. Ne yapacağız? Geniş ızgara yapacağız, buraya o kadar büyük bir yağmur suyu kanalı yapacağız ki bir daha gelen suyu alıp götürecek. Müthiş bir yağmur suyu kanalı yaptık. Ondan sonra bir daha burada vaka gözükmedi.'BEN HER ŞEYİ YAPTIM, SEN HİÇBİR ŞEY YAPMADINMansur Yavaş, 801 milyon dolara Ankapark'ı yaptığımı söylüyor, 801 değilde 450'ye yaptık da doğru kabul edelim 801'i. Benim zamanımda 801 milyon Tl oraya yatırdım, asfaltı da, alt geçidi, üst geçidi de yaptım her şeyi yaptım. Sen şimdi hiçbir şey yapmıyorsun. Sen şimdi 801 milyon dolar verecek misin Ankapark'a ? Hayır. E hadi yap.''Tek nedeni var, kanallara, mazgallara, ve yağmur suyu kanallarına ve ızgaralara bakmıyorlar. Bu kadar basit.''İŞ BİLEN ADAMLARI İŞTEN ATTILAR''Mansur Yavaş göreve geldikten sonra ne kadar işin ehli olan insanlar varsa hepsini AK Partili, 'Melih Gökçek'in adamları' diye işten çıkarttı. İş makinelerini bir tanesini sokakta gördü mü? Görmedi. Çünkü bu makineleri çalıştıran adamlarını işten attılar. Şimdi her karda felaket oluyor. Moskova'ya gönderip eğitim aldırttığımız 15 elamanları görevden aldırdı.'MANSUR YAVAŞ SEÇİMİ NASIL KAZANDI?'Mansur Yavaş 4 şeyde seçim aldı; Bir kilo et dağıtıyorum dedi, köylüye üçer beşer 50 kiloluk tohum dağıttı, Ankara'da 1 milyon 200 bin emekli var, 22 bin emekliye biner TL vermiş, 5 sefer 500 TL'den 2 bin 500 TL kart dağıttı. Ben,im sadece her yıl vermiş olduğum gıda yardımı 2 ila 3 seferdir. 70 kiloluk yardımdır ve topladığımız aman 12 bin 500 TL'lik yardım yapıyor. Adam 2 bin 500 TL'lik yardım yaptı, seçim kazandı. Sosyal medya artı algı. 'SEÇİMİ ALMAK İÇİN İLÇELERE ADAM YIĞDI'Oradaki adamlar torpilli, benim zamanımda 29 binken Mansur Yavaş döneminde 50 bin kişi oldu personel sayısı. Mazgalları tamamen asfaltla kapatmış. Ben hizmet etmekle vatandaşa yaklaştım, kadrolaşmakla bir yere gidilmez. O bu seçimi aldı. Bu seçimde mesela sadece ilçeleri alabilmek için ilçelere adam yığdı. Örneğin, Beypazarı'na bin 200 tane adam aldı. Sadece seçimi almak için.''İstanbul'da 3.2 milyar TL'yi veremediler İBB otobüslerine 'iflas ettik' diyor. Ankara'da iflas etti. Benim dönemimde Ankara'nın en uzak mesafesi bir taraftan bir tarafa taş çatlasın 20 dakikakaydı. Şuanda bir noktadan bir noktaya 2 saatte gidiliyor. 'YAVAŞ İLE TV'DE TARTIŞALIM'Ben diyorum ki Mansur Yavaş ile ekrana çıkalım. Bütün dosyalar onun elinde değil mi? Milletin huzurunda bütün dosyaları gösterirsin. Bende senin vurgunlarını anlatacağım, ispat edemezsem siyasetten çekileceğim, emekliye ayrılacağım.'YAVAŞ AK PARTİ'DEN ADAY OLMAK İSTİYOR'Bir taraftan sizin de ifade ettiğiniz gibi Ekrem var öteki tarafta Genel Başkan Özel var. Bu da diyor ki CHP bana bırakmaz o halde benim yeni bir yer bulmam lazım. Bu istihbarat bana geçen hafta geldi.'BİR MİLLETVEKİLİ BİR BELEDİYE BAŞKANI'YükseL Arslan vardır onun milletvekili o bir. Mesut Özarslan var o iki. 'Arkadaş ben cumhurbaşkanı olacağım, kararlıyım' diyor. 'Yapacağımız iş şu arkadaşlar, İYİ Parti ve MHP'den benim oy alma sıkıntım diye bir şey yok bunu ispat ettim, CHP'nin de ciddi bir bölümünü alırım benim için önemli olan AK Parti'nin oyunu almak. AK Parti'nin oyunu almakta şuradan geçer cumhurbaşkanımızın nasılsa son dönemi yerine AK Parti bir aday arıyor o aday benim.' diyor.'