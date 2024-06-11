Mehmet Şimşek duyurdu: Kayıt dışılıkla her alanda mücadele

İthalatı vergiye tabi olan 100 cc üstü motor silindir hacimli motosikletlerdeki oyun ortaya çıktı.100 cc altındaki motosikletler, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) tabi değil.İthalatçı firma, vergi ödememek için 50 cc silindir hacmine sahip motoru Türkiye'ye getiriyor. Gümrükten 50 cc silindir olarak geçen motoru, yasa dışı eklemelerle 100 cc ve 125 cc'ye çıkartıyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı da motosikletteki silindir hacmini artırma oyununa karşı harekete geçti.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın denetimleri artıracağı duyuruldu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilgili konunun işlendiği haberi paylaşarak, sosyal medya hesabı üzerinden 'Kayıt dışılıkla her alanda mücadele!' ifadelerini kullandı.Bakan Şimşek, böylece vergi kaçağına izin verilmeyeceğine işaret etti.Böylece yasal olmayan uygulamalara son vermek adına gerek ithalatı yapan, gerek dönüştürdüğü halde bunu bildirmeyen, gerekse de bunu yaptıran motosiklet sahiplerine cezai işlemler uygulanacak.Motosiklette silindir oyunuSilindir oyununa göre, ithalatçı firmalar, vergiden kaçmak için 50 cc silindir hacmine sahip motoru Türkiye'ye getiriyor. Motoru 100 cc kapasitenin üzerine çıkaracak piston kiti gibi parçalar ise ayrı olarak ithal ediliyor. Türkiye'de yapılan montajla 125 cc silindirli motorlar piyasada satışa sunuluyor.Bu yöntem piyasa ve kullanıcılar tarafından biliniyor. Motorların ruhsatında 50 cc yazdığı için eklerle motor hacmi artırılsa da vergi ödememeye devam ediyor.Bu motorların kullanım ömrünün kısa olması ihtimalinden fiyatı düşük oluyor.B sınıfı ehliyetle de kullanılabilen bu motosikletlerde yapılan muayene sınırlı olduğundan silindir hacmindeki güncelleme çoğunlukla ortaya çıkamıyor.Dönüşüm kayıt dışı yapılıyor50 cc altı motor silindir hacminde Türkiye'ye gelen motosikletin 125 cc kapasiteye çıkarılması kayıt dışı yapılıyor.