Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. AK Parti'nin halk ile arasına görülmez duvarlar örmediğini ve siyaseti millet ile birlikte yaptığını belirten Başkan Erdoğan, 'Biz ülkenin tamamını bir ve bütün gördüğümüz için tam 22 yıldır milletimizin her kesiminin teveccühüne mazhar olduk. Yüzde 52'nin oyunu alırken geriye kalanın yüzde 48'in de oyu olmasa bile beğenisine mazhar olduk.' ifadelerini kullandı.'Bugün ve yarın belirli konularda sunumlar yapılacak. 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarıyla bir araya geleceğiz. İstişarelerimiz sürecek.Partimizi farklı fikirlere kapalı yankı odalarına hapsetmedik. Demokrasimizin güçlenmesi adına söyleyecek sözü olan herkese kapımızı açtık. En fazla kendi kadrolarımızla, yol arkadaşlarımızla istişare ettik.AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolonları istişare, müzakere ve katılımcılıktır.Halkımızla aramıza görülmez duvarlar örmedik. Siyaseti milletimizle yaptık.Bizi rakiplerimize göre avantajlı kılan husus bu. Yol gösterici eleştiriye her zaman açık olduk. Negatif ayrışmayı tüm yönleriyle kolaycılığa kaçmadan ele alacağız. Seçmenden geçer not alamayanlar takdirimizi kazanamaz. Vatandaşımızın beklentisini karşılayacağız.Özeleştirimizi açık yüreklilikle yapmak yola çok daha güçlü bir şekilde devam etmek için bir aradayız.Gezi, 17-235 Aralık ve 15 Temmuz kalkışmalarında canımız pahasına aziz milletimizin iradesine sahip çıktık.Biz ülkenin tamamını bir ve bütün gördüğümüz için tam 22 yıldır milletimizin her kesiminin teveccühüne mazhar olduk. Yüzde 52'nin oyunu alırken geriye kalanın yüzde 48'in de oyu olmasa bile beğenisine mazhar olduk. Türkiye'nin tamamına eser ürettik. Oy almadıklarımızın da iradesine ve tercihlerine saygı gösterdik. Bu dün böyleydi, bugün de aynıdır. AK Parti var olduğu müddetçe kardeşlik siyasetinin temsilcisi olmaya devam edecektir.Türkiye'de siyasetin dünyanın pek çok ülkesine göre daha rekabetçi bir zeminde yapıldığını biliyoruz. Seçim döneminde bunun dozu daha da artıyor. 14-28 Mayıs seçimleri ve 31 Mart seçimleri Türk siyasetinin rekabet düzeyi oldukça yüksek seçimlerinden biriydi.Seçimler sadece ekonomimizi değil, toplumumuzu da yordu ve yıprattı.FETÖ'nün servis ettiği argümanlar üzerinden Rusya ile aramızı bozma girişimlerinden, bölücü terör örgütü elebaşlarının rakibimiz için oy istemesine kadar nice operasyona maruz kaldık. Sandık sonuçları ortada olmasına rağmen seçim gecesi oynanan 'Kazanıyoruz' tiyatrosu Türk siyasetine 'utanç' olarak yazılmıştır.Deprem bölgesinin yeniden ihyası ve ekonomideki sıkıntılar başta olmak üzere Türkiye'nin sorunları çözmeye odaklandık. 31 Mart'ta seçim sonuçları farklı tezahür etti. AK Parti olarak milletin iradesini küçümseme gibi yollara gitmedik. Sonuçların kesinleşmesiyle tartışmaları geride bıraktık, seçimsiz 4 seneyi en iyi şekilde değerlendirmeye baktık.31 Mart seçimleri sonrası Özgür Özel bizi ziyaret etmişti. Kurban Bayramı'ndan önce ben de kendisine iade-i ziyarette bulunacağım. Siyasette yumuşamanın bir tarafı iktidar ise diğer tarafı muhalefettir. Biz kutuplaşmanın tarafı olmadık. Sayın Özel'e siyasette yumuşama arzuladığımızı söyledim.Bizim siyasette referansımız hukuktur. Hukuk içinde olduğu müddetçe her türlü ifadeye, eyleme saygımız sonsuzdur.Bizim siyasette yumuşamaktan kastettiğimiz, demokrasi ve hukuka saygı gösterilmesidir.Terörle arasına mesafe koyamayanlar ile sırtını teröre dayayanlar karşısında kimse bizde yumuşak tavır beklemesin. Terör de artık miyadını dolduracaktır.Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Siyaset ve sosyal farklılıklarımız zenginliğimizdir. Türkiye'nin kültürel hazinesini yansıtan birer değerdir. Siyasetteki doğrularımız farklı olabilir. Ama hepimiz Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini istiyoruz.Türkiye'nin on yıllardır ayağına pranga olan sorun terördür. Teröre karşı ortak tavır geliştirmeden Türkiye'yi daha ileriye götüremeyiz. İstiklal ve istikbal mücadelemize destek, demokrasimizi destekleyen her çabayı kimden gelirse gelsin takdir etmek görevimizdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu ve benzeri alanlarda özgürlüklerin gelişmesine, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına katkıda bulunan aktörlerle diyaloğa hazırız.Siyasette tatlı bir rekabet içinde olduğumuz partilerle gerçekleştirdiğimiz temaslara bu zaviyeden bakıyoruz.Her alanda yoğun mesai içindeyiz. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 oranında büyüdü. Ekonomimiz Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 15 çeyrek büyüdü.